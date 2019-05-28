Сын Боярского устроил концерт у Ленинградского вокзала

В монологе, предшествующем исполнению музыкальной композиции, мужчина отметил, что в настоящее время живёт и работает в Москве, но его «сердце продолжает биться на берегах Невы». Именно поэтому 27 мая он специально приехал к Ленинградскому вокзалу, чтобы поздравить жителей Петербурга с днём города. Так, уверяет Боярский, он ощущает себя ближе к дому.

«Пусть ангел-хранитель продолжает беречь наш город, а мы будем продолжать любить его и восхищаться им и конечно же работать на его благо», — отметил сын известного актёра.

В качестве подарка для петербуржцев Боярский исполнил несколько перефразированную песню Земфиры «До свидания», в которой одноимённые слова в припеве заменил на «С днём рождения».

Елизавета Боярская по достоинству оценила инициативу брата.

«Серега, — ты неисправимый романтик, умница!» — подписала пост актриса (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.).

На момент публикации пост с поздравлением Санкт-Петербургу в аккаунте артистки собрал более 125 тысяч просмотров.