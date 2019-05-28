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Сын Боярского устроил концерт у Ленинградского вокзала 

Рамблер 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Сергей Боярский специально приехал к Ленинградскому вокзалу в Москве, чтобы песней поздравить жителей Санкт-Петербурга с 316-ым днём рождения города. Запись выступления в Instagram опубликовала сестра Сергея популярная российская актриса Елизавета Боярская.
В монологе, предшествующем исполнению музыкальной композиции, мужчина отметил, что в настоящее время живёт и работает в Москве, но его «сердце продолжает биться на берегах Невы». Именно поэтому 27 мая он специально приехал к Ленинградскому вокзалу, чтобы поздравить жителей Петербурга с днём города. Так, уверяет Боярский, он ощущает себя ближе к дому.
«Пусть ангел-хранитель продолжает беречь наш город, а мы будем продолжать любить его и восхищаться им и конечно же работать на его благо», — отметил сын известного актёра.
В качестве подарка для петербуржцев Боярский исполнил несколько перефразированную песню Земфиры «До свидания», в которой одноимённые слова в припеве заменил на «С днём рождения».
Елизавета Боярская по достоинству оценила инициативу брата.
«Серега, — ты неисправимый романтик, умница!» — подписала пост актриса (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.).
На момент публикации пост с поздравлением Санкт-Петербургу в аккаунте артистки собрал более 125 тысяч просмотров.
Комментарии3
Шоу-бизнес , Сергей Боярский , Елизавета Боярская , Москва , Санкт-Петербург
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