Почему Андрей Панин не любил свое отражение в зеркале

Те несколько десятков ролей, в которых мы увидели его на экране, забыть невозможно. Уж очень яркими и омерзительными до восхищения получались подлецы и негодяи Андрея Панина — начиная от персонажа сериала «Бригада», мента Каверина, и заканчивая героем фильма «Гетеры майора Соколова». Он не любил свое отражение в зеркале К своей мечте — стать артистом — Панин шел долго и извилистым путем. Он родился и вырос в интеллигентной семье: папа был радиофизиком, мама преподавала в школе.

Детство Андрея прошло в Кемерово , и школьником он был не самым примерным. Учителя, качая головой после очередной его выходки или хохмы, говорили: «Ну, ты артист!», — даже не подозревая, что предсказывают шебутному парню будущую профессию.

При этом учился он довольно хорошо, занимался спортом — каратэ и боксом, танцевал в народном ансамбле… А вот внешность свою никогда не любил. Даже став знаменитым артистом, признавался в интервью, что не любит смотреть на себя в зеркало: «Мне не нравится та фигня, которую я там вижу».

Поступил «на артиста» только с четвертого раза

По настоянию родителей после школы Андрей поступил в пищевой институт в Кемерово. Однако здесь недолго терпели его выходки, от которых он не мог удержаться, — творческая натура все-таки! Возмущенные легкомысленным поведением Панина, строгие преподаватели института решили его отчислить.

Не очень-то огорчившись, юноша вместо пищевого закончил институт культуры — режиссерский факультет. Это было гораздо ближе ему, и работа в местном театре тоже пришлась по вкусу.

Но Андрей упорно ездил каждое лето в Москву , чтобы поступить в Школу-студию МХАТ. Это удалось только с четвертого раза: то дефект речи приемную комиссию раздражал, то еще что-то в провинциальном абитуриенте не нравилось.

Ему открытым текстом говорили, что его внешность совершенно нетипична для артиста, что ни под какой типаж он не подходит и что нужно забыть о профессии актера.

И все-таки Андрей добился своего. Диплом Школы-студии МХАТ он получил, будучи уже 28-летним мужчиной. Первой его сценой в столице стал МХАТ им. Чехова, затем Панин перешел в Московский драматический театр им. Пушкина.

Кроме того, он много играл в антрепризных спектаклях, — его часто приглашали такие звезды, как Александр Абдулов, Евгений Гришковец

В первый раз Андрей женился на своей землячке Татьяне Французовой. Они прожили недолгое время, вместе переехали в Москву, у них родилась дочь Надежда, но потом пара рассталась.

Во второй брак Панин вступил уже будучи взрослым успешным артистом — ему было за тридцать, а его невесте Наталье Рогожкиной , актрисе МХАТа, едва исполнилось 20. Первые совместные годы прошли в общежитии, в 2001 году Наталья подарила любимому сына Сашу…

Затем что-то разладилось в их отношениях: Андрей часто уезжал на гастроли и съемки, и Наталья ушла от гражданского мужа к своей маме.

Панин сделал все, что от него зависело, чтобы сохранить семью. Он сумел вернуть Наталью, они зарегистрировали законный брак, в котором на свет появился их второй сын — Петр.

Лучше всего удавались роли негодяев

Несмотря на предсказания преподавателей МХАТа, типаж Панина через некоторое время стал довольно востребованным в кино.

После первых ролей в фильмах «Мама, не горюй», «Граница. Таежный роман», «Каменская» его заметил режиссер Алексей Сидоров и пригласил сыграть в своем новом сериале «Бригада» коррумпированного милиционера Каверина.

Этот образ надолго «прилип» к Панину, настолько достоверно и точно он исполнил свою роль. Каверин в его исполнении получился не только ярко отрицательным, даже демоническим персонажем, но и каким-то удивительно обаятельным, несмотря на всю свою «продажность» и подлость.

Как только «Бригаду» начали показывать по ТВ, Панин стал таким же знаменитым, как и Сергей Безруков, и другие актеры, снявшиеся в сериале.

Затем последовали спортивная драма «Бой с тенью», приключенческий фильм «Трио», исторический — «Всадник по имени Смерть». Очень мощный образ создал Андрей Панин в картине «Сволочи». С восторгом и зрители, и критики приняли его работы в фильмах «Последний бронепоезд», «Преступление и наказание» и других.

Последние фильмы, последние роли

В детективе « Шерлок Холмс » Андрею Панину досталась роль доктора Ватсона. Казалось бы, переиграть здесь Виталия Соломина невозможно. Однако Панин сделал все возможное, чтобы отойти от канонического образа «правой руки» Холмса и создать своего неповторимого Ватсона.

А в военной драме «Гетеры майора Соколова» он не смог доиграть роль до конца. Утром 7 марта 2013 года актер был найден мертвым в своей квартире. Сначала решили, что это несчастный случай. Но потом следователи возбудили уголовное дело — было ясно, что Панина убили. Характер повреждений указывал на то, что смерть наступила от чужих рук.

Однако спустя год следствие приостановили, а потом и вовсе дело закрыли — «за отсутствием состава преступления». Родные и друзья Панина, впрочем, до сих пор убеждены, что актера жестоко убили.

После гибели Андрея Панина создателям сериала «Гетеры майора Соколова» пришлось переписать сценарий, полностью изменив финал. Для работы над фильмом привлекли дублера, который сыграл вместо Панина в некоторых эпизодах, и еще одного — для озвучки.