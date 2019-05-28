«Секта или бизнес-план»: что происходит с вдовой Децла

Журнал «Телепрограмма» обратил внимание на страницу вдовы музыканта Кирилла Толмацкого (Децл) Юлии в Instagram. Издание решило выяснить у психологов, что могут означать фотографии в маске кролика, постоянно появляющиеся на ее странице.

Кандидат психологических наук, эксперт по религиозным культурам Александр Невеев заявил журналу, что профиль женщины вызывает у него «определенную настороженность».

«В этом профиле чувствуется мистическая интоксикация: много буддистской и индуистский терминологии, которые сопровождаются попытками рассуждения, что полезно, а что вредно для здоровья», — объяснил он.

В лучшем случае, по мнению Невеева, речь идет о стремлении привлечь к себе внимание и попытках быть оригинальной.

«В запущенном случае, может идти речь о шизофрении», — подчеркнул он.

По его мнению, такие люди очень часто или попадают в секты, или сами их создают.

С такой точкой зрения не согласился клинический психолог Александр Державин. Он считает, что с помощью своих публикаций вдова Децла формирует аудиторию, чтобы продвигать своей персональный бренд, то есть свою страницу.

«Я увидел на ее странице не психические отклонения, а бизнес-план, который поэтапно реализуется», — подчеркнул он.

Державин заявил, что «по законам развития объективного внимания» в итоге появится рекламодатель, который обратит внимание на страницу и предложит автору контракт.

Сама Юлия называла свои снимки художественным высказыванием.

Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля 2019 года на 36-м году жизни. После смерти музыканта между его вдовой и родителями начались конфликты.

Вдова Децла заявляла, что ее сына хочет забрать бабушка, Ирина Толмацкая, права на творчество интересуют дедушку, Александра Толмацкого, а её они оба «уже отправили искать нового мужа».

Александр Толмацкий утверждал, что его сын был марионеткой Юлии. По его мнению, именно Юлия убедила Децла не общаться с отцом, а теперь точно так же влияет на его внука Антония. Он отметил, что во время похорон сына общался и с его вдовой, и с внуком, но затем «произошло что-то странное».