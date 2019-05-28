Водонаева вмешалась в конфликт семьи Фриске

Телеведущая посетовала, что в случае с наследниками Фриске народная мудрость «горе сближает» сработала наоборот: родственники певицы до сих пор не могут разобраться с долгами перед «Русфондом».

«В семье не без урода» — говорит нам другая известная поговорка. Действительно, у многих есть родственник, с которым ни у кого не ладятся отношения. Но как быть в такой ситуации?» — задалась вопросом Водонаева.

По ее мнению, участникам конфликта точно не стоит ходить по телешоу и «выносить сор из избы». Водонаева призвала их решить проблемы за закрытыми дверями, хотя бы в память о Жанне Фриске.

Телеведущая отметила, что родители певицы вряд ли получат возможность общаться с внуком и не наладят отношения с Шепелевым, обсуждая детали своей семейной драмы на публике.

«Никакие деньги не стоят возможности обнять маленького человечка, так похожего на любимую дочь…» — заключила Водонаева.

Жанна Фриске скончалась в июне 2015-го в возрасте 40 лет. Последние два года жизни певица боролась с раком.

«Русфонд», собиравший деньги на лечение артистки, подал в суд на ее наследников. В организации заявили, что Фриске по договору было предоставлено 25 миллионов рублей. Ее семья должна была отчитываться в своих расходах перед организацией. Однако «Русфонд» получил отчет только по 3 378 576 рублей. В итоге суд обязал наследников вернуть 21,6 миллиона рублей, а затем постановил выставить на торги имущество, которое наследники получили после смерти Фриске. «Русфонд» планирует направить вырученные деньги на лечение детей со злокачественными опухолями головного мозга.

В мае 2019-го в «Русфонде» сообщили о погашении части долга семьи Фриске. На счет организации поступили 7 980 000 рублей, 11,5 процента от всей суммы, собранной Русфондом для певицы. В сообщении отмечалось, что средства были выручены от продажи одного из объектов недвижимости.

СМИ писали, что речь идет о продаже доли сына Фриске в загородном доме. После смерти певицы особняк достался трем наследникам в трех равных долях — отцу и матери Фриске и ее сыну. Отец певицы Владимир Фриске заявлял, что от своей доли в доме не отказывается.