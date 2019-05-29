Регина Тодоренко снова выходит замуж 

Звезда "Орла и решки" Регина Тодоренко у себя в инстаграме сообщила о новой свадьбе.
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#ОК #CoverGirl Да! Да! Да! Я выхожу замуж! Официально мы с @vladtopalovofficial поженились ещё в октябре, а сейчас мы готовимся к большому торжеству! Все подробности моей подготовки к свадьбе ищите в новом номере журнала ОК! @okmagazine_ru Фото @dyuzhakin Стиль @paatap Макияж @yanabuzychkina Продюсер @daria.yureskul Локация @agalarovestate Купальник @calzedonia #Топаловы2019 #СвадьбаРегинаВлад #свадьба
По словам Тодоренко, она снова выйдет замуж за певца Влада Топалова, на этот раз на пышной неофициальной церемонии.
"Я выхожу замуж! Официально мы с Владом Топаловым поженились еще в октябре, а сейчас мы готовимся к большому торжеству!"
— подписала телеведущая фото, на котором позирует в "свадебном" купальнике с белыми оборками, стоя в бассейне.
В октябре 2018 года Тодоренко выходила замуж, будучи глубоко беременной, и не смогла осуществить все свои свадебные планы, устроив закрытую официальную церемонию для близких.
Ранее поп-исполнитель Влад Топалов раскритиковал профессиональных блогеров, включая жену, в сториз своего инстаграма.