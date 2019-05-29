Регина Тодоренко снова выходит замуж

По словам Тодоренко, она снова выйдет замуж за певца Влада Топалова , на этот раз на пышной неофициальной церемонии.

"Я выхожу замуж! Официально мы с Владом Топаловым поженились еще в октябре, а сейчас мы готовимся к большому торжеству!"

— подписала телеведущая фото, на котором позирует в "свадебном" купальнике с белыми оборками, стоя в бассейне.

В октябре 2018 года Тодоренко выходила замуж, будучи глубоко беременной, и не смогла осуществить все свои свадебные планы, устроив закрытую официальную церемонию для близких.

Ранее поп-исполнитель Влад Топалов раскритиковал профессиональных блогеров, включая жену, в сториз своего инстаграма.