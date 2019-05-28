Киркоров вышел на улицу с автоматом в руках

Певец Филипп Киркоров опубликовал в Instagram фото в новом образе: артист надел строгий черный костюм и взял в руки автомат. Киркоров намекнул подписчикам, что скоро будет какой-то «экшн», а они начали спорить о том, на кого певец больше похож на этом фото.

Судя по геотэгу, фото было сделано в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Киркоров сопроводил снимок хэштегом #лунныйгость.

«Новый Леон Киллер», — написал @macro_cvit (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«На Талиба похож», — заявила @svetiksmirnova1970.

«Koza nostra)))))» — написала @geihman.

«Филлип ополченец…» — предложила свою версию @tanusha_tasha71.

Пользовательнице @anastasiiamikhailova540 образ не понравился. По ее мнению, он сделал лицо Киркорова «негативным и далёким от музыки». Некоторые пользователи предположили, что он в таком образе едет «разбираться с жюри „Евровидения“.

»Уже Киркоров за оружие взялся…» — посетовал @rustamibnabdul.

Также комментаторы предположили, что певец опубликовал отрывок нового клипа. По их мнению, в ролике может появиться Николай Басков

«Ну Басков держись;)» — написал @virus063.