Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киркоров вышел на улицу с автоматом в руках 

Рамблер + ещё 8 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Певец Филипп Киркоров опубликовал в Instagram фото в новом образе: артист надел строгий черный костюм и взял в руки автомат. Киркоров намекнул подписчикам, что скоро будет какой-то «экшн», а они начали спорить о том, на кого певец больше похож на этом фото.
Судя по геотэгу, фото было сделано в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Киркоров сопроводил снимок хэштегом #лунныйгость.
«Новый Леон Киллер», — написал @macro_cvit (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«На Талиба похож», — заявила @svetiksmirnova1970.
«Koza nostra)))))» — написала @geihman.
«Филлип ополченец…» — предложила свою версию @tanusha_tasha71.
Пользовательнице @anastasiiamikhailova540 образ не понравился. По ее мнению, он сделал лицо Киркорова «негативным и далёким от музыки». Некоторые пользователи предположили, что он в таком образе едет «разбираться с жюри „Евровидения“.
»Уже Киркоров за оружие взялся…» — посетовал @rustamibnabdul.
Также комментаторы предположили, что певец опубликовал отрывок нового клипа. По их мнению, в ролике может появиться Николай Басков.
«Ну Басков держись;)» — написал @virus063.
«Ждём Баскова с гранатомётом!» — добавил @anatoliiyurievich.
Комментарии7
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Николай Басков , Талибан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый скандал: Итоги «Евровидения» требуют пересмотреть22
Режиссер Лунгин попал в больницу2
Нарушает закон: К Зеленскому обратились с требованием8
Сербия направила к Косово авиацию и бронетехнику51
Возможен разрыв отношений? Посла Испании вызвали в МИД76
Видео
02:51
Режиссер Лунгин попал в больницу
Общество
08:08
Сербия направила к Косово авиацию и бронетехнику
В мире Армия
01:01
Нарушает закон: К Зеленскому обратились с требованием
Украина В мире
00:42
Возможен разрыв отношений? Посла Испании вызвали в МИД
Политика
08:07
Президент Косова объяснил задержание россиянина
В мире
02:58
Новый скандал: Итоги «Евровидения» требуют пересмотреть
Шоу-бизнес
02:13
Россия потребовала объяснений от Китая
Политика
08:08
Косово смогло поставить Сербию на колени
В мире Европа
03:05
На «мосту Кличко» обнаружили новую проблему
В мире Украина
04:46
Опасность рядом: Москвичей предупредили о торнадо
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение