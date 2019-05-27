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Казусы жизни: Ирина Пегова вспомнила, как два года назад ее не выпустили из России 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Фото: @pegovairina
Ирина Пегова поделилась «чемоданным настроением» со своими подписчиками в соцсети Instagram. Актриса вместе с дочерью Таней отправилась в Париж. Однако перед вылетом, Пегова рассказала о своих определенных и совсем не беспочвенных волнениях.
Так, два года назад Ирину не выпустили из России. Тогда она собиралась лететь в Амстердам. В итоге и авиабилеты, и оплаченные отели пропали.
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Чемоданное настроение, теперь перед вылетом за пределы нашей родины у меня один вопрос выпустят или нет? 2 года назад не выпустили в Амстердам, причём это произошло по ошибке, объяснили человеческий фактор, Бывает! После этого я всегда на стреме.. пропадут мои Билеты, оплаченные отели, о вообще запланированные выходные или нет! В этот раз каникулы будут! Борт имени Вертинского! Летим же в Париж! С 23 года началась его эмиграции. Вертинский «завоевал» Балканы, Берлин, Париж. Здесь его слушали Густав Шведский, Альфонс Испанский, принц Уэльский, Ротшильды и Вандербильдты. Не знаю насколько это правда, что в Париже, с ним произошел один случай. Один француз пригласил Вертинского в гости. Артиста прекрасно приняли на роскошной вилле: французские буржуа умеют ценить искусство! Через некоторое время Вертинский оказался на казни, он был ошеломлен, спустился в кабачок «залить» увиденное. Следом спустился и давешний поклонник его таланта, точно с бала, во фраке, — он тоже хотел расслабиться. Этот человек оказался официальным палачом города Парижа. ! Вернусь в Россию -Кинодебют Вертинского состоялся в 1912 году в фильме Ильи Толстого (сына Льва Николаевича) по рассказу отца «Чем люди живы?», где ему досталась роль Ангела, который обнажённым падал «с небес» в снег. Он снялся в нескольких немых фильмах студии Ханжонкова во второстепенных ролях; известно, что в основу сценария одной из картин легла история, рассказанная Вертинским в стихотворении «Бал Господень». В числе его более поздних киноработ отмечались «Король без венца» (1915, бродяга) и «От рабства к воле» (1916, антиквар). На съемочной площадке А. Вертинский подружился со звёздами русского кино начала ХХ века, Иваном Мозжухиным и Верой Холодной. Более того, согласно Д. К. Самину, автору книги «Самые знаменитые эмигранты России», именно Вертинскому Вера Холодная была обязана своим стремительным взлётом. Он первым разглядел «демоническую красотку»и привел ее на кинофабрику Ханжонкова. Александр Вертинский был тайно влюблен в актрису и посвятил ей свои первые песни — «Маленький креольчик», «За кулисами», «Ваши пальцы пахнут ладаном». @pegovairina @tanya.orlova90 @tumi

Публикация от  Ирина Пегова (@pegovairina)

«Чемоданное настроение, теперь перед вылетом за пределы нашей родины у меня один вопрос — выпустят или нет? Два года назад не выпустили в Амстердам, причём это произошло по ошибке, объяснили — человеческий фактор, бывает! После этого я всегда на стреме.. Пропадут мои билеты, оплаченные отели…», — написала актриса.
40-летняя Ирина Пегова не постеснялась опубликовать снимок без макияжа и фотошопаНекоторые посчитали, что актриса переборщила с тягой к естественности.
Впрочем, в этот раз все сложилось хорошо, и Ирина Пегова вместе с дочкой успешно вылетели в Париж на каникулы. В комментариях поклонники пожелали Ирине и Тане хорошего отдыха.
Напомним, ранее 40-летняя актриса сообщила подписчикам о том, как она следит за своим весом. Так, она отметила, что не пьет никаких таблеток, специальных чаев или добавок, как любят придумывать про нее в Интернете.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Ирина Пегова , Амстердам
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