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Чемоданное настроение, теперь перед вылетом за пределы нашей родины у меня один вопрос выпустят или нет? 2 года назад не выпустили в Амстердам, причём это произошло по ошибке, объяснили человеческий фактор, Бывает! После этого я всегда на стреме.. пропадут мои Билеты, оплаченные отели, о вообще запланированные выходные или нет! В этот раз каникулы будут! Борт имени Вертинского! Летим же в Париж! С 23 года началась его эмиграции. Вертинский «завоевал» Балканы, Берлин, Париж. Здесь его слушали Густав Шведский, Альфонс Испанский, принц Уэльский, Ротшильды и Вандербильдты. Не знаю насколько это правда, что в Париже, с ним произошел один случай. Один француз пригласил Вертинского в гости. Артиста прекрасно приняли на роскошной вилле: французские буржуа умеют ценить искусство! Через некоторое время Вертинский оказался на казни, он был ошеломлен, спустился в кабачок «залить» увиденное. Следом спустился и давешний поклонник его таланта, точно с бала, во фраке, — он тоже хотел расслабиться. Этот человек оказался официальным палачом города Парижа. ! Вернусь в Россию -Кинодебют Вертинского состоялся в 1912 году в фильме Ильи Толстого (сына Льва Николаевича) по рассказу отца «Чем люди живы?», где ему досталась роль Ангела, который обнажённым падал «с небес» в снег. Он снялся в нескольких немых фильмах студии Ханжонкова во второстепенных ролях; известно, что в основу сценария одной из картин легла история, рассказанная Вертинским в стихотворении «Бал Господень». В числе его более поздних киноработ отмечались «Король без венца» (1915, бродяга) и «От рабства к воле» (1916, антиквар). На съемочной площадке А. Вертинский подружился со звёздами русского кино начала ХХ века, Иваном Мозжухиным и Верой Холодной. Более того, согласно Д. К. Самину, автору книги «Самые знаменитые эмигранты России», именно Вертинскому Вера Холодная была обязана своим стремительным взлётом. Он первым разглядел «демоническую красотку»и привел ее на кинофабрику Ханжонкова. Александр Вертинский был тайно влюблен в актрису и посвятил ей свои первые песни — «Маленький креольчик», «За кулисами», «Ваши пальцы пахнут ладаном». @pegovairina @tanya.orlova90 @tumi
«Чемоданное настроение, теперь перед вылетом за пределы нашей родины у меня один вопрос — выпустят или нет? Два года назад не выпустили в Амстердам, причём это произошло по ошибке, объяснили — человеческий фактор, бывает! После этого я всегда на стреме.. Пропадут мои билеты, оплаченные отели…», — написала актриса.