Казусы жизни: Ирина Пегова вспомнила, как два года назад ее не выпустили из России

Ирина Пегова поделилась «чемоданным настроением» со своими подписчиками в соцсети Instagram. Актриса вместе с дочерью Таней отправилась в Париж. Однако перед вылетом, Пегова рассказала о своих определенных и совсем не беспочвенных волнениях.

Так, два года назад Ирину не выпустили из России . Тогда она собиралась лететь в Амстердам . В итоге и авиабилеты, и оплаченные отели пропали.

«Чемоданное настроение, теперь перед вылетом за пределы нашей родины у меня один вопрос — выпустят или нет? Два года назад не выпустили в Амстердам, причём это произошло по ошибке, объяснили — человеческий фактор, бывает! После этого я всегда на стреме.. Пропадут мои билеты, оплаченные отели…», — написала актриса.

40-летняя Ирина Пегова не постеснялась опубликовать снимок без макияжа и фотошопаНекоторые посчитали, что актриса переборщила с тягой к естественности.

Впрочем, в этот раз все сложилось хорошо, и Ирина Пегова вместе с дочкой успешно вылетели в Париж на каникулы. В комментариях поклонники пожелали Ирине и Тане хорошего отдыха.

Напомним, ранее 40-летняя актриса сообщила подписчикам о том, как она следит за своим весом. Так, она отметила, что не пьет никаких таблеток, специальных чаев или добавок, как любят придумывать про нее в Интернете.