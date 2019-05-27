Двенадцать финалистов шоу «Ты супер!» на телеканале НТВ получили квартиры в городах своего проживания в подарок от бизнесмена Михаила Гуцериева.
В видеообращении к финалистам Гуцериев напомнил, что в прошлом году его друг композитор Игорь Крутой подарил квартиру победителю конкурса.
«Для меня ориентир — поступок моего друга, и в этом году я решил всем финалистам купить по квартире», — сказал он.
Победителями вокального проекта «Ты супер!» стали Денберел Ооржак и Анастасия Симоганова. Второе место занял Роман Дружинин, третье — Богдан Вандышев, четвертое место досталось Софье Волошаненко, замкнул пятерку лидеров Даниил Хачатуров.