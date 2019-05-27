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Отец Децла признался, что невольно стал причиной конфликта с Тимати 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Отец покойного репера Кирилла Толмацкого, известного как Децл, рассказал, в чем причина ссоры его сына с главой лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов).
Ранее Тимати рассказал, что его пути с Децлом давно разошлись, о чем он сожалеет. Репер представил трибьют песни «Мои слезы, моя печаль», в котором рассказал, что чувствовал после смерти Децла.
Отец Децла Александр Толмацкий рассказал, что конфликт между реперами берет начало в 2000-х годах, когда никому неизвестный Тимати был MC у популярного Толмацкого, и причиной был он сам.
«У Децла и Тимати не было никакого конфликта. Вообще, я был инициатором всего этого… Сначала они работали вместе, а потом я стал искать другого MC», — поделился он.
Толмацкий добавил, что в то время оба артиста были «еще дети», и ничего серьезного между ними не произошло.
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