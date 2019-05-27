Лицемерный шоу-бизнес: Стас Михайлов пожаловался на коллег 

Стас Михайлов пожаловался подписчикам в Instagram на лицемерие некоторых коллег по цеху. По словам певца, не все присутствовавшие на его 50-летнем юбилее поздравляли его от всей души.
На фото, размещённом в соцсети, Михайлов изображён в обнимку с Филиппом Киркоровым. Оба улыбаются и показывают в камеру два пальца (жест «виктори» — прим.ред.).
«Приятная встреча с настоящим артистом! Филипп, спасибо, что пришёл и отметил мои 50!» — написал музыкант (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим.ред.).
Во второй части своего сообщения Михайлов признался, что не все присутствовавшие на празднике поздравили его от чистого сердца.
«Немногие могли найти искренние слова… Спасибо моим коллегам, тем, кто пришёл и поддержал!» — резюмировал артист.
Далее в списке хэштегов перечислены люди, которые, по всей видимости, не попали в список лицемеров. Среди них оказались Владимир Винокур и Лев Лещенко, Григорий Лепс, Сергей Жуков, Жасмин, Зара, Катя Лель, Тамар Гвердцители, Таисия Повалий, Михаил Турецкий, Валерия, Юрий Антонов, Александр Розенбаум, Олег Газманов и другие.