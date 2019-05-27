«Не захотела ехать в поганый Киев»: Федосеева-Шукшина о причинах развода

Федосеева-Шукшина рассказала, как познакомилась с Ворониным: во время кинопроб она должна была передать актёру записку от своей подруги, которая была тайно в него влюблена. Однако мужчина обратил внимание на «посыльную» и в результате стал за ней ухаживать.

«Я, конечно, была дурочкой. Хотя он был красивый, элегантный, ухаживал за мной. Тогда была мода на таких молодых людей», — вспоминает актриса.

Вскоре пара поженилась, у них родилась дочка Настя. При этом, по словам Федосеевой-Шукшиной, её родители были против супружества с Ворониным и назвали свадьбу молодожёнов «собачьей».

«Мы приехали в Киев, снимали комнату в коммунальной квартире. Мне не нравилось быть домохозяйкой. Он меня никуда не отпускал», — заявила народная артистка.

Федосеева-Шукшина всегда мечтала о карьере актрисы и намерена была продолжить учёбу в Театральном институте в Москве. Воронин обвинял супругу, что она, ещё будучи замужем, закрутила роман с Василием Шукшиным . Однако артистка уверяет — вторую любовь нашла уже после развода.