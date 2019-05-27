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«Не захотела ехать в поганый Киев»: Федосеева-Шукшина о причинах развода 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Лидия Федосеева-Шукшина в интервью Борису Корчевникову в рамках программы «Судьба человека» рассказала о причинах, которые толкнули её на развод с первым супругом украинским актёром Вячеславом Ворониным. По словам народной артистки РСФСР, бывший муж хотел сделать из неё домохозяйку, с то время как она всегда мечтала о карьере киноактрисы.
Федосеева-Шукшина рассказала, как познакомилась с Ворониным: во время кинопроб она должна была передать актёру записку от своей подруги, которая была тайно в него влюблена. Однако мужчина обратил внимание на «посыльную» и в результате стал за ней ухаживать.
«Я, конечно, была дурочкой. Хотя он был красивый, элегантный, ухаживал за мной. Тогда была мода на таких молодых людей», — вспоминает актриса.
Вскоре пара поженилась, у них родилась дочка Настя. При этом, по словам Федосеевой-Шукшиной, её родители были против супружества с Ворониным и назвали свадьбу молодожёнов «собачьей».
«Мы приехали в Киев, снимали комнату в коммунальной квартире. Мне не нравилось быть домохозяйкой. Он меня никуда не отпускал», — заявила народная артистка.
Федосеева-Шукшина всегда мечтала о карьере актрисы и намерена была продолжить учёбу в Театральном институте в Москве. Воронин обвинял супругу, что она, ещё будучи замужем, закрутила роман с Василием Шукшиным. Однако артистка уверяет — вторую любовь нашла уже после развода.
«Я сказала первому мужу, что не поеду жить с ним в поганый Киев. Начались проблемы, недопонимания. Я не хочу вспоминать больше эти отношения. Они для меня очень болезненные», — резюмировала Федосеева-Шукшина.
Комментарии
Шоу-бизнес , Борис Корчевников , Вячеслав Воронин , Лидия Федосеева-шукшина , Василий Шукшин
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