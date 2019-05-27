Федосеева-Шукшина исхудала после скандала с квартирой 

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина приехала на открытие кинофестиваля "Герой и время" в Железноводске, сообщает "Московский комсомолец".
Гости фестиваля отметили, что актриса заметно постройнела. По словам Федосеевой-Шукшиной, ей пришлось поменять весь гардероб после того, как внучка продала ее ленинградскую квартиру вместе с гардеробной.
"Поменяла еще и потому, что похудела на 10 килограмм — у меня из той квартиры нет ни одной вещи. Это произошло от всех этих переживаний, но, знаете, худеть по этой причине — такого не надо", — поделилась она.
Сейчас состояние Федосеевой-Шукшиной улучшилось, она передвигается с помощью трости с фонариком, которую ей подарил внук.
Ранее супруг актрисы Бари Алибасов опубликовал фото в постели с Федосеевой-Шукшиной.