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МакSим впервые вышла на сцену после ДТП 

Газета.Ru + ещё 2 6 часов назад
Фото: Газета.ru
Певица МакSим впервые выступила после того, как попала в страшное ДТП и несколько недель восстанавливалась.
Видеозаписи с концерта певицы в Ташкенте появились в инстаграме. МакSим одета в белое длинное платье, она выглядит здоровой и отдохнувшей.
МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт, спеша в Москву на съемки клипа "Абонент недоступен". Ее перевезли в Москву, а позже продюсер показала страшные синяки, оставшиеся на теле звезды.
МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) была выписана из больницы 20 мая. Директор артистки заверила поклонников, что все переживания и тяжелые времена остались для певицы позади.
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