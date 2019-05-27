МакSим впервые вышла на сцену после ДТП

Певица МакSим впервые выступила после того, как попала в страшное ДТП и несколько недель восстанавливалась.

Видеозаписи с концерта певицы в Ташкенте появились в инстаграме. МакSим одета в белое длинное платье, она выглядит здоровой и отдохнувшей.

МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт, спеша в Москву на съемки клипа "Абонент недоступен". Ее перевезли в Москву, а позже продюсер показала страшные синяки, оставшиеся на теле звезды.

МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) была выписана из больницы 20 мая. Директор артистки заверила поклонников, что все переживания и тяжелые времена остались для певицы позади.