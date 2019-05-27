Самый низкий рейтинг: Финал «Голоса. Дети» провалился

Почти три миллиона: опубликованы данные по просмотрам финала «Голоса. Дети»

Аудитория спецвыпуска проекта «Голос. Дети» составила 2,9 млн человек, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope.

Количество зрителей спецвыпуска снизилось по сравнению с финалом шоу на 300 тысяч человек: 26 апреля за финалом детского голоса следили 3,2 млн человек. Доля аудитории финального выпуска составила 18,7%, доля аудитории дополнительного финала — 16,4%. Рейтинг спецвыпуска составил 4,2%, рейтинг финала — 4,6%.

Первый канал организовал специальный выпуск шоу «Голос. Дети» после скандала с накруткой голосов в пользу дочери певицы Алсу 11-летней Микеллы Абрамовой. Результаты финала, в котором Микелла стала победительницей, были аннулированы.

В спецвыпуске приняли участие 8 финалистов проекта, Абрамова от участия отказалась. Каждый финалист получил статуэтку победителя «Голоса» и денежный приз в размере одного миллиона рублей.