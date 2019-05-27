Самый низкий рейтинг: Финал «Голоса. Дети» провалился

Аудитория спецвыпуска проекта «Голос. Дети» составила 2,9 млн человек, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope.
Количество зрителей спецвыпуска снизилось по сравнению с финалом шоу на 300 тысяч человек: 26 апреля за финалом детского голоса следили 3,2 млн человек. Доля аудитории финального выпуска составила 18,7%, доля аудитории дополнительного финала — 16,4%. Рейтинг спецвыпуска составил 4,2%, рейтинг финала — 4,6%.
Первый канал организовал специальный выпуск шоу «Голос. Дети» после скандала с накруткой голосов в пользу дочери певицы Алсу 11-летней Микеллы Абрамовой. Результаты финала, в котором Микелла стала победительницей, были аннулированы.
В спецвыпуске приняли участие 8 финалистов проекта, Абрамова от участия отказалась. Каждый финалист получил статуэтку победителя «Голоса» и денежный приз в размере одного миллиона рублей.