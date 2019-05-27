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Андрей Данилко раскрыл бюджет и другие детали свадьбы Потапа и Каменских 

Teleprogramma.pro + ещё 8 8 часов назад
Фото: globallookpress.com
Популярная исполнительница Верка Сердючка, которая была одним из главных действующих лиц на свадьбе Потапа и Насти Каменских, раскрыла некоторые детали торжества. Свадьба прошла в элитном итальянском ресторане Fabius под Киевом, куда пригласили весь украинский цвет шоу-бизнеса. Собравшихся угощали изысканными закусками, хрустящим осьминогом, камчатским крабом, фуагра и прочими деликатесами.
Потап и Настя Каменских, надо сказать, серьезно потратились на торжество. Банкет обошелся им в семь миллионов рублей. Отдельно пришлось платить за декор и концертную программу. Все гости вечера находились в огромной застекленной беседке. Напротив была установлена сцена и большой экран.
«Свадьба получилась платежеспособная», — отметила Верка Сердючка.
Она добавила, что Каменских очень настаивала, чтобы гостей веселила именно Сердючка. Андрей Данилко с удовольствием принял приглашение друзей и пел в образе Сердючки бесплатно.
Кстати, во время торжества Сердючка много общалась с Каменских. Певица, как выяснилось, мечтает о детях. Она не скрывает этого. Правда, пока не ясно, как исполнительнице удастся совмещать плотный гастрольный график с рождением детей, сообщает «СтарХит».
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Шоу-бизнес , Настя Каменских , Андрей Данилко , StarHit
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