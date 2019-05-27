«Была скована тайной»: Максакова рассказала об убийстве

Экс-солистка Мариинского театра Мария Максакова в интервью НТВ извинилась перед бывшим супругом Владимиром Тюриным, которого она ранее обвиняла в убийстве ее супруга экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Версию о том, что к смерти Вороненкова причастен Тюрин, она назвала «беспардонной, наглой и циничной, отвратительной».

«Я не знаю, как я с ума не сошла от этой мысли, как я вообще не сошла от нее с ума», — удивилась Максакова.

Она отметила, что «вынуждена была молчать полтора года» из-за того, что подписала документы о неразглашении информации, связанной с расследованием дела, а теперь решила «снять груз со своей души».

«Вынуждена была молчать полтора года, потому что я была скована тайной следствия. Преподносилось все таким образом, как будто есть какие-то доказательства», — призналась Максакова.

По ее словам, в виновности бывшего мужа ее убедили украинские следователи. На Украине выдвинули версию, что Вороненкова якобы убили по заказу Кремля руками первого мужа Максаковой Владимира Тюрина, передает ФАН.

Максакова отметила, как пыталась задавать вопросы, пытаясь понять, почему Тюрин виноват, но ей не давали точных ответов. «Я тебе как следак говорю: это Тюрин!». Я ему говорю: постой, а зачем? Он: говорю тебе, это он! Я: а мотив, причина, выгода, зачем? Что это может дать? Но он меня обрабатывал, обрабатывал… Всем подряд! Ревностью! Недовольством тем, что я уехала из страны. Попытки вернуть меня таким способом в Россию», — вспоминает женщина.

«Я уже говорила, что, если это окажется неправдой, я буду готова принести свои извинения. Убедившись, что это неправда, я приношу свои извинения…» — заявила экс-певица Мариинского театра, добавив, что надеется, что сможет встретиться с отцом своих детей.

Отметим, что, как только стало известно, что экс-президент Украины Петр Порошенко теряет власть, Максакова изменила свои показания в Шевченковском суде Киева, передает «Страна.ua».

По информации украинского издания, она опровергла 23 апреля данные ранее показания. То есть свое заявление она сделала после опубликования предварительных результатов второго тура выборов на пост украинского президента.

На заседание она пришла в сопровождении охраны. Кроме того, оперная певица попросила допросить ее как можно скорее ввиду якобы грозящей ей опасности, передает СМИ.

По словам Максаковой, ее экс-гражданский муж Владимир Тюрин не причастен к убийству экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова.

Отметим, что украинские следователи считали Тюрина заказчиком расстрела, который произошел в Киеве 23 марта 2017 года.

Кроме того, ранее в Генпрокуратуре Украины, по данным издания, настаивали, что к делу причастны также и российские спецслужбы.

«По поводу ФСБ она (Максакова) сказала так: какие-то предпосылки могли быть, но она в этом сомневается», — рассказал в комментарии «Стране.ua» защитник одного из обвиняемых, проходящего по делу Вороненкова, Владислав Добош.

Он также отметил, что Максакова 23 апреля «дала показания, которыми полностью опровергла версию следствия, записанную в обвинительном акте». «Там четко было указано: Тюрин это все устроил, а она говорит, что он не имеет к этому отношения», — обратил внимание адвокат.

Издание утверждает, что вдова экс-депутата Госдумы России заявляла, что «квартирный вопрос» — основная причина расстрела ее мужа. Таким образом, она обвинила, передает украинское СМИ, в причастности к смерти супруга его российского приятеля Дениса Панаитова, в квартире которого они поселились, когда приехали в Киев.

«Якобы Панаитов пообещал Вороненкову совершить сделку по обмену принадлежащей ему жилплощади в Киеве на апартаменты статусных беглецов из РФ в Москве, но «кинул» их», — пишет «Страна.ua».

Кроме того, она, по информации СМИ, утверждала, что Панаитов якобы мог действовать совместно с другим оппонентом Вороненкова — российским бизнесменом Виталием Качуром.