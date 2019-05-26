Новый поворот: дочь Алсу выступила с заявлением о «Голосе»

Дочь Алсу Микелла Абрамова впервые прокомментировала итоги шестого сезона шоу «Голос. Дети». По словам юной исполнительницы, проект подарил ей «самые лучшие» месяцы в жизни.

Участница шестого сезона шоу «Голос. Дети» Микелла Абрамова впервые прокомментировала итоги конкурса, омраченного скандалом с ее победой. По словам дочери заслуженной артистки России Алсу, музыкальный проект помог ей осуществить мечту, а также подарил «самые лучшие» месяцы в жизни.

«Друзья! Я хотела бы поблагодарить всех-всех: и моих замечательных подписчиков, и моих самых классных друзей. За ваши голоса, за то, что переживали и радовались вместе со мной, за вашу поддержку. Даже на расстоянии я ее чувствовала, и она реально мне очень помогала! — написала юная исполнительница в инстаграме. — Конечно же, огромное спасибо Первому каналу — руководству, организаторам, нашим самым лучшим наставникам и каждому, кто работал с нами над проектом «Голос. Дети»!

Моя мечта — выйти на сцену и быть частью этого суперпроекта — стала реальностью. Это были самые лучшие, самые веселые, самые насыщенные месяцы в жизни!»

Микелла также отметила, что ее главной наградой по итогам участия в шоу стало появление огромного числа новых друзей.

«У меня появилось огромное количество друзей из разных городов — и даже стран. И именно вы — моя самая главная награда, которой я дорожу больше всего! И когда совсем не было сил, и когда очень хотелось подурачиться, и когда дрожали перед выходом, и когда готовились — мы всегда были рядом друг с другом. Очень вас люблю! Вы — лучшие друзья! Я всей душой была рядом с каждым из вас и со всеми вместе», — заключила Абрамова.

Напомним, что дочь Алсу была объявлена победительницей шестого сезона детского «Голоса» в ходе финала шоу, который был показан на российском телевидении в апреле. В решающем раунде конкурса она набрала 56,5% голосов, значительно опередив своих соперников Ержана Максима и Валерия Кузакова. Многие зрители, однако, сочли триумф девочки «накрученным» и стали массово выказывать свое возмущение в сети, в результате чего Первым каналом вскоре была организована проверка результатов передачи. Тогда же на телеканале сообщили, во время голосования и правда были отмечены некие «аномалии», которые могли стать причиной сбоя в системе голосования.

Уже спустя пару недель компания Group-IB, занимающаяся проверкой легитимности результатов и хода зрительского голосования в финале «Голоса», опубликовала первые итоги расследования. В отчете было сказано, что проведенный аудит выявил факт произошедшей «массированной автоматизированной отправки СМС» в поддержку одного из участников проекта, а именно — дочери Алсу.

Представители Первого канала, в свою очередь, сразу же после публикации итогов расследования заявили, что аннулируют итоги сезона. Вместе с тем они объявили о грядущих съемках специального выпуска шоу.

Экстра-эпизод шестого сезона был показан в прямом эфире телеканала в минувшую пятницу, 24 мая. Его участниками стали все финалисты конкурса (Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Ержан Максим, Нино Чеснер и Роберт Багратян) — за исключением самой Абрамовой. Вещатель при этом приглашал девочку на съемки, однако та по какой-то причине решила их пропустить — за пару дней до этого, что примечательно, Алсу говорила, что ее дочь примет решение на сей счет самостоятельно.

Спецвыпуск детского «Голоса» получился достаточно нетипичным — в его ходе в студии, в частности, не присутствовали наставники Пелагея, Валерий Меладзе Светлана Лобода , да и продлился он немногим более часа. В финале эпизода — когда каждый из присутствовавших на съемках финалистов исполнил по одной сольной композиции — на сцену вышел гендиректор Первого канала Константин Эрнст , которому предстояло объявить нового триумфатора сезона.

Их, впрочем, оказалось сразу несколько — решением организаторов шоу победителем детского «Голоса» стали абсолютно все финалисты, включая саму Абрамову.

Кроме того, Эрнст заверил, что «Голос» «был и останется честным».