«Пока писал стих — храм построили»: в Сети откликнулись на ответ Шнурова церкви

Пользователи Instagram поддержали Сергея Шнурова , который выложил в соцсети стихотворение, высмеивающее слова патриарха Кирилла о строительстве в России трёх храмов в сутки.

Творчество лидера группы «Ленинград» за неполные сутки после публикации набрало почти 120 тысяч лайков и более 3,5 тысяч комментариев. Шнуров в своём стихотворении заявил, что возведение именно трёх храмов в стуки — «это символично и канонично строго».

«Пусть не хватает нам жилищ, но Где же Богу жить, ей-богу.

Больницы, школы, даже скверы

Пусть погодят, это не к спеху…» — написал музыкант, подчеркнув, что россиянам никак не обойтись без православной веры (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Подписчики певца живо отреагировали на новый пост артиста. Большинство пользователей согласились со Шнуровым.

«Пока стих писал, храм построили», — иронизирует пользователь под ником winnersinner.

«Стены больницы слышали больше искренних молитв, чем церковь», — заявил @maruage.

«Сдаётся мне, что скоро народ опять станет атеистом», — написала @svetlanatrifonovashut.

«Бог живёт в сердце, а не в их многомиллионных храмах! Отмывание денег…» — поддержала остальных @smir_nusha.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл на освящении православного собора в Страсбурге заявил, что в России в среднем за сутки появляется три новых храма. По его подсчётам, в целом за последние десять лет в стране было возведено около 30 тысяч религиозных сооружений. При этом Кирилл отметил, что храмы строятся «не от избытка денег», а из-за того, что российский народ понял, что «без Бога у него ничего не получается».