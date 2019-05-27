«Умирать не хочется»: звезда «Чародеев» рассказала о раке

Исполнительница роли Алены в музыкальной комедии «Чародеи» Александра Яковлева сообщила, что уже больше двух лет борется с онкологическим заболеванием. О болезни она рассказала в выпуске программы «Привет, Андрей», посвященном Ванге.

Два года назад дочери Яковлевой позвонили и посоветовали забрать мать из больницы, так как ей «осталось три месяца». Лечащий врач Яковлевой сказала, что в ее диагнозе «все очень страшно», но призвала ее бороться. После этого у актрисы началась глубокая депрессия.

«Стало так страшно, ведь умирать ведь не хочется. Я бы поехала на край света, если бы она [Ванга — прим.ред.] была жива, чтобы задать вопрос. Ведь поговорить не с кем о том, что придется скоро [пережить — прим.ред] что-то ужасное. Я бы полетела, поехала, чтобы просто услышать, а сколько осталось», — призналась Яковлева.

Она отметила, что ее коллега Вера Глаголева скончалась в 62 года, и ей самой летом 2019-го исполнится 62.

По словам актрисы, подробно обсудить свою болезнь и будущее с врачами она не может, ведь они всегда загружены. Яковлева считает, что Ванга помогала людям, просто предоставляя возможность выговориться.

По мнению Яковлевой, в России необходимо организовать центры, куда тяжелобольные люди смогу прийти и поговорить со специалистами о своих страхах.

Александра Яковлева окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), сниматься в кино она начала в 1979 году. Среди наиболее известных ее работ — роли в фильмах «Экипаж», «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов».