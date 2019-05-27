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«Умирать не хочется»: звезда «Чародеев» рассказала о раке 

Рамблер + ещё 6 19 минут назад
Исполнительница роли Алены в музыкальной комедии «Чародеи» Александра Яковлева сообщила, что уже больше двух лет борется с онкологическим заболеванием. О болезни она рассказала в выпуске программы «Привет, Андрей», посвященном Ванге.
Два года назад дочери Яковлевой позвонили и посоветовали забрать мать из больницы, так как ей «осталось три месяца». Лечащий врач Яковлевой сказала, что в ее диагнозе «все очень страшно», но призвала ее бороться. После этого у актрисы началась глубокая депрессия.
«Стало так страшно, ведь умирать ведь не хочется. Я бы поехала на край света, если бы она [Ванга — прим.ред.] была жива, чтобы задать вопрос. Ведь поговорить не с кем о том, что придется скоро [пережить — прим.ред] что-то ужасное. Я бы полетела, поехала, чтобы просто услышать, а сколько осталось», — призналась Яковлева.
Она отметила, что ее коллега Вера Глаголева скончалась в 62 года, и ей самой летом 2019-го исполнится 62.
По словам актрисы, подробно обсудить свою болезнь и будущее с врачами она не может, ведь они всегда загружены. Яковлева считает, что Ванга помогала людям, просто предоставляя возможность выговориться.
По мнению Яковлевой, в России необходимо организовать центры, куда тяжелобольные люди смогу прийти и поговорить со специалистами о своих страхах.
Александра Яковлева окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), сниматься в кино она начала в 1979 году. Среди наиболее известных ее работ — роли в фильмах «Экипаж», «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов».
В 1993 году Яковлева ушла из кинематографа, затем занималась общественной работой, была заместителем мэра Калининграда, занимала должность замначальника Октябрьской железной дороги, заместителя гендиректора Дирекции скоростного сообщения ОАО «РЖД» и принимала участие в запуске скоростных поездов «Сапсан» в 2009 году.
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Шоу-бизнес , Видео , Вера Глаголева , Александра Яковлева , РЖД
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