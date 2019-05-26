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Какая вульгарность. В Сети возмутились танцем Лободы для «Голоса» 

Рамблер 53 минуты назад
«Детский» танец Светланы Лободы, которым она поздравила победителей спецвыпуска шоу «Голос. Дети», удивил пользователей.
Многим телодвижения экс-наставницы участников телеконкурса показались вызывающими, хореография также не впечатлила.
«Хореография оставляет желать лучшего», «Хуже не увидишь»,
«Какая вульгарная просто ужас», — написали пользователи.
В пятницу певица выступала на стадионе Almaty Arena в Казахстане, где и станцевала под песню «Суперзвезда».
«Танцую в честь всех победителей @voice1tv», — написала она в своем инстаграме.
В пятницу состоялся спецвыпуск шоу «Голос. Дети», по завершении которого все финалисты этого сезона проекта были объявлены победителями.
Шоу-бизнес , Видео , Светлана Лобода
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