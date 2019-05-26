В Сети сообщили о рождении дочери Лазарева 

В воскресенье телеграм-канал «Только никому» сообщил, что у певца Сергея Лазарева родилась дочь.
«Был на премии RU.TV 2019, узнал от коллег, что у Сереги Лазарева родилась дочь. Инфа 100%. Скоро откроют всем», —пишет паблик.
Пять лет назад у Лазарева родился сын. Это событие сам певец почти два года держал в тайне. Кто мать ребенка, неизвестно до сих пор. По слухам, его родила суррогатная мать.
Лазарев уже прокомментировал новость о своем отцовстве.
«Знаю уже, спасибо, что сообщили! Хожу, выбираю мясо для шашлыка и тут бах — дочь! А почему бы не двойня? Пресса снова лучше знает, что происходит в жизни у артистов!» — сказал он, сообщает «Комсомольская правда».