В Сети сообщили о рождении дочери Лазарева

В воскресенье телеграм-канал «Только никому» сообщил, что у певца Сергея Лазарева родилась дочь.

«Был на премии RU.TV 2019, узнал от коллег, что у Сереги Лазарева родилась дочь. Инфа 100%. Скоро откроют всем», —пишет паблик.

Пять лет назад у Лазарева родился сын. Это событие сам певец почти два года держал в тайне. Кто мать ребенка, неизвестно до сих пор. По слухам, его родила суррогатная мать.

Лазарев уже прокомментировал новость о своем отцовстве.