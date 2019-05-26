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«Никогда не поздно»: Отец Децла отреагировал на песню Тимати о его скончавшемся сыне 

Рамблер 45 минут назад
Фото: соцсети
Продюсер Александр Толмацким поблагодарил рэпера Тимати за песню о его сыне, Кирилле Толмацком (Децле).
«Хочу сказать спасибо Тимати за решение сделать этот прекрасный номер на проекте «ПЕСНИ» на ТНТ! Никогда не поздно признать что ты был неправ, и вдвойне сложнее если при жизни вы были в конфронтации! Я уважаю тех кто может признавать свои ошибки и форма здесь не имеет значения! Песни Кирилла будут звучать вечно!» — написал он в Инстаграме.
Тимати вместе с Бастой, подготовивший трибьют на старую песню Децла "Мои слезы, моя печаль" на канале ТНТ попросил прощения у друга, за то, что когда-то не поддержал и за то, что не пришел попрощаться. В ходе песни он обращался к голограмме Децла:
«Я правда вряд ли сказал бы все это в лицо тебе… Гордость… Но ты — часть моей истории. Именно молодости … Я выбрал коммерческий сектор, определивший успех, ты выбрал, респект, музыку не для всех. Прости, из меня вышел не очень друг, когда ты тонул, я видел, но не протянул рук».
Ранее Тимати попросил у Александра Толмацкого разрешения на то, чтобы записать песню в память об ушедшем артисте. Кирилл Толмацкий умер в феврале, ему было 35 лет.
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Шоу-бизнес , Тимати , Кирилл Толмацкий
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