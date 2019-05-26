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Миллионер сделал предложение модели на красной дорожке в Каннах 

Рамблер 12 часов назад
Фото: Instagram
63-летний миллионер Милос Кант сделал предложение победительнице второго сезона португальского реалити-шоу Love on Top 25-летней Маргарите Аран. Мужчина выбрал для этого красную дорожку Каннского кинофестиваля, пишет издание Daily Mail.
Кант встал перед возлюбленной на колено и преподнес ей кольцо. Девушка ответила согласием на его предложение. Роман пары был стремительным: от момента знакомства до предложения выйти замуж прошло всего шесть недель. Знакомство состоялось в клубе "Принцесса" в Люцерне (Швейцария), его совладельцем является Кант. Именно здесь девушка, которая раньше работала моделью, решила станцевать топлес. Кант — владелец сети заведений в Греции. Аранья с некоторых пор стала управляющим директором по проведению фестивалей в «Принцессе».
Пара активно делится совместными фото на своих страницах в соцсетях, провоцируя периодически довольно едкие комментарии в свой адрес. Так, многие фолловеры не оставили без внимания тот факт, что миллионер годится девушке в отцы, и усомнились в искренности ее чувств к будущему супругу.
Комментарии21
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