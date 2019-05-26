Телеведущая и певица Ольга Бузова предложила Филиппу Киркорову организовать совместное выступление на Евровидении в 2020 году.
А по Евровидению… Может, там и презентуем наш дуэт? — поинтересовалась Бузова у Киркорова в своём Instagram.
В начале ее поста говорится о том, что Бузова сейчас на гастролях, поэтому не смогла получить приз музыкальной премии RU.TV.
«За самый лучший и огромный фан-клуб». Какое счастье, что я победила в главной для любого артиста номинации — за самый лучший и самый огромный фан-клуб», — отметила она.
Приз за Бузову получал Киркоров.
«Я тебя очень люблю и ценю твою дружбу! Ты, как и я, ничего и никого не боишься, и идёшь с открытым сердцем в этом мире!» — написала она.