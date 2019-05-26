Бузова предложила Киркорову вместе поехать на «Евровидение»

Телеведущая и певица Ольга Бузова предложила Филиппу Киркорову организовать совместное выступление на Евровидении в 2020 году.

А по Евровидению… Может, там и презентуем наш дуэт? — поинтересовалась Бузова у Киркорова в своём Instagram.

В начале ее поста говорится о том, что Бузова сейчас на гастролях, поэтому не смогла получить приз музыкальной премии RU.TV.

«За самый лучший и огромный фан-клуб». Какое счастье, что я победила в главной для любого артиста номинации — за самый лучший и самый огромный фан-клуб», — отметила она.

Приз за Бузову получал Киркоров.