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Бузова предложила Киркорову вместе поехать на «Евровидение» 

Рамблер 10 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Телеведущая и певица Ольга Бузова предложила Филиппу Киркорову организовать совместное выступление на Евровидении в 2020 году.
«Ольга рассмотрит предложение»: Бузова может выступить на «Евровидении-2020»
А по Евровидению… Может, там и презентуем наш дуэт? — поинтересовалась Бузова у Киркорова в своём Instagram.
В начале ее поста говорится о том, что Бузова сейчас на гастролях, поэтому не смогла получить приз музыкальной премии RU.TV.
«За самый лучший и огромный фан-клуб». Какое счастье, что я победила в главной для любого артиста номинации — за самый лучший и самый огромный фан-клуб», — отметила она.
Приз за Бузову получал Киркоров.
«Я тебя очень люблю и ценю твою дружбу! Ты, как и я, ничего и никого не боишься, и идёшь с открытым сердцем в этом мире!» — написала она.
Шоу-бизнес
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