Moby пришлось извиниться перед Натали Портман после слов об их романе

Диджей Moby (Ричард Мелвилл Холл) извинился после заявления о том, что встречался с актрисой Натали Портман . Об этом он написал на своей странице в инстаграме.

По его словам, на него обрушилось много критики после того, как он на страницах автобиографии рассказал об отношениях с актрисой. Он подчеркнул, что с его стороны было действительно необдуманно писать в своей книге Then It Fell Apart об отношениях с Портман, до этого не обсудив это с ней. Moby признал, что его реакция на ее последующее заявление не была высказана с "должным уважением".

"Поэтому за это я извиняюсь перед Натали и перед другими людьми, о которых я написал в Then It Fell Apart, не сказав им об этом", — заявил Moby.

