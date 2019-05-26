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Moby пришлось извиниться перед Натали Портман после слов об их романе 

Газета.Ru + ещё 3 13 часов назад
Фото: Warner Bros./Reuters
Диджей Moby (Ричард Мелвилл Холл) извинился после заявления о том, что встречался с актрисой Натали Портман. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
По его словам, на него обрушилось много критики после того, как он на страницах автобиографии рассказал об отношениях с актрисой. Он подчеркнул, что с его стороны было действительно необдуманно писать в своей книге Then It Fell Apart об отношениях с Портман, до этого не обсудив это с ней. Moby признал, что его реакция на ее последующее заявление не была высказана с "должным уважением".
"Поэтому за это я извиняюсь перед Натали и перед другими людьми, о которых я написал в Then It Fell Apart, не сказав им об этом", — заявил Moby.
Ранее диджей Moby обнародовал доказательство романа с Натали Портман.
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