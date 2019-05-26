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О ссоре с Киркоровым из-за Валерии рассказал Пригожин 

Газета.Ru + ещё 2 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Продюсер Иосифу Пригожин заявил, что причиной его конфликта с певцом Филиппом Киркоровым стало высказывание о его супруге Валерии, передает НТВ.
Киркоров в интервью Ксении Собчак заявил, что продюсер ради славы смог бы облить Валерию тем же, чем обливались они с Николаем Басковым в клипе на песню "Ибица".
По словам Пригожина, он бы никогда так не поступил с Валерией, потому что "слишком любит и уважает свою женщину".
"У меня была очень эмоциональная реакция на слова Филиппа, но благодаря Валерии я немножко остановился", — признался Пригожин.
Также он выразил сожаление из-за того, что Киркоров так плохо о нем думает.
Ранее Пригожин назвал затравленного Киркорова клоуном.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Николай Басков , Ксения Собчак , НТВ
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