О ссоре с Киркоровым из-за Валерии рассказал Пригожин

Продюсер Иосифу Пригожин заявил, что причиной его конфликта с певцом Филиппом Киркоровым стало высказывание о его супруге Валерии, передает НТВ.

Киркоров в интервью Ксении Собчак заявил, что продюсер ради славы смог бы облить Валерию тем же, чем обливались они с Николаем Басковым в клипе на песню "Ибица".

По словам Пригожина, он бы никогда так не поступил с Валерией, потому что "слишком любит и уважает свою женщину".

"У меня была очень эмоциональная реакция на слова Филиппа, но благодаря Валерии я немножко остановился", — признался Пригожин.

Также он выразил сожаление из-за того, что Киркоров так плохо о нем думает.

Ранее Пригожин назвал затравленного Киркорова клоуном.