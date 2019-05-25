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Звезда «Обитаемого острова» попал в психиатрическую клинику 

Суть событий 51 минуту назад
Фото: кадр из фильма
В СМИ просочилась информация о том, что актер Василий Степанов попал в психиатрическую больницу. У него диагностировали шизофрению. Инсайдеры отмечают в прессе, что он якобы получил неприличное предложение от одного известного режиссера и у него случился стресс.
Актер Степанов рассказал о причинах попытки суицида
Василий Степанов несколько лет был героем скандальных светских хроник. После успеха в фильме Федора Бондарчука "Обитаемый остров", он вдруг решил отказаться от карьеры в кино, стал жить отшельником. По словам близких, у него были попытки уйти из жизни.
Однажды он выпал из окна. Сам объяснял этот инцидент так: пытался спасти кошку. Бывшая девушка Василия тоже раньше рассказывала о том, что его семья пыталась заработать на скандале. Актриса Дарья Егорова говорила: "Ну зачем так издеваться над человеком с нездоровой психикой? Еще раз повторяю: всех денег не заработаешь, ток-шоу не заменит настоящую жизнь, где каждому воздастся по заслугам".
По последней информации, Василий Степанов недавно начал сниматься. По словам букинг-директора Кирилла Чибисова, которого цитирует "Дни.ру", в какой-то момент тот рассказал, что известный режиссер якобы пытался совратить его. Он не пережил стресса и угодил в психиатрическую больницу, где ему поставили диагноз "шизофрения", заявил Чибисов.
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Комментарии4
Шоу-бизнес , Василий Степанов , Дарья Егорова , Федор Бондарчук
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