Отколовшиеся «Уральские пельмени» захотели расширить коллектив. ФОТО

Артисты «Уральских пельменей» Андрей Рожков Вячеслав Мясников заявили о том, что в шоу, с которым они гастролируют отдельно от основного коллектива, может появиться новый актер. Об этом один из них рассказал в соцсетях.

«Как думаете, взять нам третью бабку в состав?» — написал на своей странице в Instagram Мясников.

В шоу уралец предложил пригласить победителя проекта «Большая разница» и финалиста шоу «Один в один» Андрея Баринова, уроженца Первоуральска.

По словам Мясникова, уральский артист — «талантливая бабуля».

Рожков и Мясников отделились от шоу «Уральские пельмени» в 2018 году. Артисты создали свой сольный проект под названием «Ваши пельмени». Теперь отколовшиеся участники выступают с основным коллективом только в Екатеринбурге и Москве, а также снимаются для телевыпусков шоу.