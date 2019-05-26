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Отколовшиеся «Уральские пельмени» захотели расширить коллектив. ФОТО 

Ura.Ru 15 минут назад
Фото: URA.RU
Артисты «Уральских пельменей» Андрей Рожков и Вячеслав Мясников заявили о том, что в шоу, с которым они гастролируют отдельно от основного коллектива, может появиться новый актер. Об этом один из них рассказал в соцсетях.
«Как думаете, взять нам третью бабку в состав?» — написал на своей странице в Instagram Мясников.
В шоу уралец предложил пригласить победителя проекта «Большая разница» и финалиста шоу «Один в один» Андрея Баринова, уроженца Первоуральска.
По словам Мясникова, уральский артист — «талантливая бабуля».
Рожков и Мясников отделились от шоу «Уральские пельмени» в 2018 году. Артисты создали свой сольный проект под названием «Ваши пельмени». Теперь отколовшиеся участники выступают с основным коллективом только в Екатеринбурге и Москве, а также снимаются для телевыпусков шоу.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Андрей Рожков , Вячеслав Мясников
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