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Ольга Серябкина призналась, что ее преследует маньяк 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Фото: EAST NEWS
Бывшая солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина, которая сейчас выступает под псевдонимом MOLLY, рассказала о своих страхах. На протяжении всей жизни певица опасалась высоты, кукол и замкнутого пространства. Недавно к этому прибавился еще один страх.
Исполнительница призналась, что ей пришлось нанять охрану из-за слишком настойчивого человека, который угрожал Ольге. Эти переживания легли в основу нового клипа певицы на песню «Не плачу».
Чтобы ролик получился максимально убедительным, она попыталась преодолеть все страхи. Подробно о работе над собой Серябкина рассказала поклонникам в блоге.
«Мне было важно сделать это видео именно таким. Именно сейчас. Оно максимально про меня… Про то, как я преодолеваю себя. Для съемок НЕ ПЛАЧУ пришлось установить контакт с каждым из страхов. Я реально была наедине с куклами, запертая в движущемся фургоне… И когда я покидала фуру, то попадала к ещё одному страху — набирала высоту на вертолете. Дубль за дублем… Я реально испытывала дикий дискомфорт в эти моменты. Поэтому каждая моя эмоция в клипе максимально честная» — поделилась с подписчиками Ольга.
Съемки клипа дались Ольге нелегко. Каждый раз, когда она пыталась преодолеть свой страх, на нее накатывала волна адреналина. Ольга Серябкина обратилась ко всем и попросила так же бороться со своими страхами, чтобы в дальнейшем ничего не бояться.
Напомним, недавно певица снимала еще один клип. И в момент работы она получила серьезную травму головы. На время даже пришлось оставить съемки, но исполнительница быстро вернулась к работе.
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Комментарии3
Шоу-бизнес , Ольга Серябкина
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