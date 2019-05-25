Наташа Королева пообещала носить «платье девственности»

Совсем скоро, 31 мая, Наташа Королева отметит 46-летие. В честь дня рождения певица готовит большой концерт, на котором она продемонстрирует поклонникам корону из драгоценных ягод за миллион рублей и роскошное платье, приобретенное специально для выступления.

По слухам, артистка решила выйти на сцену в загадочном «платье девственности», которое должно удивить поклонников. Как рассказала сама Наташа, эти слухи не совсем верны. Петь свои композиции она будет в подходящем к короне концертном наряде, а «платье девственности» у нее действительно есть, но носить его она будет уже в реальной жизни.

По словам Королевой, необычное одеяние для нее — память о юности, а поскольку в молодые годы она была символом целого поколения, иногда ностальгию по былому она ощущает особенно остро.

«Понимаете, весной начинаешь ощущать себя моложе своих лет, тебя тянет надеть что-то такое из юности. К счастью, платье девственности я нашла в одном из московских бутиков», — говорит певица. Как именно выглядит необычный предмет гардероба, звезда не уточнила.