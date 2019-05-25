Концерт Виталины Цымбалюк-Романовской в очередной раз отменили

Концерт пианистки из Киева Виталины Цымбалюк-Романовской в большом зале Дома кино в Москве не состоится. Девушка получила соответствующее письмо. В нем, в частности, говорится, что союз кинематографистов вынужден отменить ее концерт в связи с предписанием МЧС . В зале в этот день состоится техническая проверка. Договор аренды ей предложили расторгнуть, а арендную плату пообещали вернуть через пять дней.

В Доме кино уверяют, что получили предписание «по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности». Впрочем, это выглядит странно. Дело в том, что здание было построено еще в 1968 году. Удивительно, что проблемы с пожарной безопасностью возникли именно сейчас. Кроме того, МЧС не устраивает проверки по выходным дням. В организации уведомляют о проверках, как минимум за неделю.

Как отмечает сама пианистка, скорее всего, в дело вмешались некие завистники, которым не дает покоя ее концерт. Она заявила, что все равно рано или поздно выступит. Причем, не исключено, что в будущем концерт пройдет даже в Кремлевском дворце.