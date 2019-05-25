Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Концерт Виталины Цымбалюк-Романовской в очередной раз отменили 

Teleprogramma.pro + ещё 1 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Концерт пианистки из Киева Виталины Цымбалюк-Романовской в большом зале Дома кино в Москве не состоится. Девушка получила соответствующее письмо. В нем, в частности, говорится, что союз кинематографистов вынужден отменить ее концерт в связи с предписанием МЧС. В зале в этот день состоится техническая проверка. Договор аренды ей предложили расторгнуть, а арендную плату пообещали вернуть через пять дней.
В Доме кино уверяют, что получили предписание «по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности». Впрочем, это выглядит странно. Дело в том, что здание было построено еще в 1968 году. Удивительно, что проблемы с пожарной безопасностью возникли именно сейчас. Кроме того, МЧС не устраивает проверки по выходным дням. В организации уведомляют о проверках, как минимум за неделю.
Как отмечает сама пианистка, скорее всего, в дело вмешались некие завистники, которым не дает покоя ее концерт. Она заявила, что все равно рано или поздно выступит. Причем, не исключено, что в будущем концерт пройдет даже в Кремлевском дворце.
Добавим, что в апреле уже отменяли ее концерт в храме Христа Спасителя. Напомним, что в программе «Люди с экрана» помимо пианистки должен был выступить ее избранник Прохор Шаляпин, а также Марина Девятова, Маргарита Быстрякова с мужем. Планировалось, что прозвучат народные песни, а также сочинения советских композиторов, сообщает портал Dni.ru.
Teleprogramma.pro: последние новости
«Филипп, ну все, мы раскрыты»: Жасмин отреагировала на слухи, что является матерью сына Киркорова «Умывался в общем туалете, ел супы быстрого приготовления»: Денис Майданов рассказал о жизни на вокзале «Теперь ты знаешь, что на Первом нельзя ничего купить»: Эрнст пожурил Ержана после «Голос. Дети»
Комментарии
Шоу-бизнес , Маргарита Быстрякова , Марина Девятова , Иисус Христос , Прохор Шаляпин , МЧС , Дни.Ру , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко дал совет Зеленскому по украинским морякам101
Кличко припомнил Зеленскому старые обиды2
Климкин заявил о «победе» над Россией16
Россию пригласили на годовщину высадки в Нормандии47
Отпустите моряков: трибунал ООН ударил по России504
Видео
01:50
Порошенко дал совет Зеленскому по украинским морякам
В мире Украина
01:50
Отпустите моряков: трибунал ООН ударил по России
В мире Статьи
00:33
Появилось видео езды американских кадетов на Т-64
Армия
01:29
Решение Трампа назвали угрозой миру
В мире
00:40
Появилось видео «поезда» из 60 спутников SpaceX в космосе
Технологии Наука и техника
03:22
Керченский инцидент: РФ и Украина отреагировали на решение ООН
В мире Конфликты
03:46
«РФ может сделать шаг»: Зеленский обратился к Москве
Украина В мире
01:50
МИД отреагировал на антироссийское решение трибунала ООН
Политика
04:10
Что происходит с погодой? По России идут снегопады
Погода Общество
03:54
«Филипп, мы раскрыты»: Жасмин — мама сына Киркорова?
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение