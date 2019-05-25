Кризис в Австрии: новый поворот в скандале с Кудрявцевой

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Директор Кудрявцевой показал фото настоящей виновницы кризиса в Австрии 

Вечерняя Москва 1 час назад
После ситуации с публикацией фотографии Леры Кудрявцевой в австрийской газете Österreich Zeitung и обвинением ее в отставке вице-канцлера Австрии Хайнц-Кристиана Штрахе, «Вечерняя Москва» связалась с директором телеведущей Таргизом Шахиди. Он прокомментировал появление снимка Кудрявцевой в австрийской прессе.
«Актриса или проститутка?»: Кудрявцеву обвинили в кризисе в Австрии
— Это банальная грубая ошибка, — сообщил он корреспонденту «Вечерней Москвы». — В той истории используют фотографию женщины, которая даже не похожа на Леру. Ну, может быть, совсем отдаленно. И если сильно выпить, то есть не в здравом уме и твердой памяти.
Предоставлено пресс-службой Леры Кудрявцевой
Шахиди добавил, что в качестве доказательства схожести австрийским изданием на его адрес была направлена фотография, на которой журналисты «увидели» Кудрявцеву.
— Любой человек, который знает и видел Леру в жизни и на экране, опровергнет эту схожесть, — заявил Таргиз Шахиди.
Напомним, снимок Леры Кудрявцевой был опубликован в материале австрийской газеты Österreich Zeitung, посвященном уходу в отставку вице-канцлера Австрии Хайнц-Кристиана Штрахе. В статье идет речь о том, что Штрахе встречался с «проституткой», за услуги которой платил якобы 600 тысяч евро. На фотографии изображена Лера Кудрявцева, а в тексте прямо указано ее имя и возраст.
В своем Instagram телеведущая заявила, что намерена разобраться с журналистами в международном суде.
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Шоу-бизнес , Видео , Лера Кудрявцева , Австрия
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