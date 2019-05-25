«Филипп, ну все, мы раскрыты»: Жасмин о слухе про общего ребенка с Киркоровым

Певица Жасмин повеселилась, прочитав публикацию в газете с предположением о том, что она является матерью детей Филиппа Киркорова

У певца вдвое детей — Алла-Виктория и Мартин. Их родила суррогатная мать, но кто именно является их биологической матерью, неизвестно.

Авторы публикации, о которой упоминает Жасмин в своем инстаграме, отметили удивительное сходство Мартина и старшего сына певицы.

«Мой фаворит в рубрике «Записки сумасшедшего». Филипп, ну все, мы раскрыты. Много лет за нас несла эту карму Анастасия Стоцкая, но теперь великая тайна стала явью! Ребята, однозначно премия «Провал года» за детективные расследования сегодня ваша», — написала Жасмин.

Певица подчеркнула, что эти домыслы ее изрядно повеселили.