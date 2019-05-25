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«Теперь ты знаешь, что на Первом нельзя ничего купить»: Эрнст пожурил Ержана после «Голос. Дети» 

Teleprogramma.pro 32 минуты назад
Фото: @maksim_erjan
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в дружелюбной форме слегка пожурил представителя Казахстана Ержана Максима после повторного финала шоу «Голос. Дети». Он подошел к мальчику и сказал ему: «Теперь ты знаешь, что на Первом ничего нельзя купить».
Отметим, что это была реакция генерального директора Первого канала на скандальный ролик, в котором несколько дней назад снялся Ержан Максим. В нем подчеркивалось о продажности шоу на Первом канале.
Напомним, что Константин Эрнст во время финала особенно подчеркнул, что проект «Голос. Дети» всегда был и будет честным проектом. Он сказал, что никакие связи и никакие деньги не смогут сделать сердце большим, а ножку маленькой.
Свое восхищение речью Константина Эрнста уже выразили многие звезды шоу-бизнеса. Об итогах шоу высказались шоумен Максим Галкин, певица Наталья Штурм и актер Станислав Садальский. Похвала последнего особенно приятна, ведь ранее Садальский не раз негативно высказывался о некоторых программах, которые идут на «первой кнопке».
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Иван Ургант пошутил над речью Эрнста в спецвыпуске «Голос.Дети» «Всем сестрам по серьгам»: Садальский похвалил Эрнста за справедливый итог проекта «Голос. Дети» «Это были правильные слова в сложной ситуации»: Галкин выразил восхищение развязкой «Голос. Дети»
Комментарии9
Шоу-бизнес , Станислав Садальский , Наталья Штурм , Константин Эрнст , Максим Галкин
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