«Теперь ты знаешь, что на Первом нельзя ничего купить»: Эрнст пожурил Ержана после «Голос. Дети»

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в дружелюбной форме слегка пожурил представителя Казахстана Ержана Максима после повторного финала шоу «Голос. Дети». Он подошел к мальчику и сказал ему: «Теперь ты знаешь, что на Первом ничего нельзя купить».

Отметим, что это была реакция генерального директора Первого канала на скандальный ролик, в котором несколько дней назад снялся Ержан Максим. В нем подчеркивалось о продажности шоу на Первом канале.

Напомним, что Константин Эрнст во время финала особенно подчеркнул, что проект «Голос. Дети» всегда был и будет честным проектом. Он сказал, что никакие связи и никакие деньги не смогут сделать сердце большим, а ножку маленькой.