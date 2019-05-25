Спустя 18 лет: Тимати помирился с отцом Децла

Российский рэпер Тимати помирился с отцом Децла, продюсером Александром Толмацким, с которым не общался 18 лет, и записал песню в память об ушедшем артисте, сообщает Super.

Перед выступлением он позвонил Толмацкому-старшему, чтобы получить у него разрешение на исполнение песни сына.

«У нас все эти годы были достаточно сложные отношения», — отметил Тимати.

По его словам, Александр Толмацкий выразил уверенность, что Тимати исполнит песню «более чем достойно». Толмацкий также сказал, что чем чаще будут звучать песни его сына, тем дольше будет жить память о нем.

Ранее в одном из интервью продюсер Толмацкий отметил, что Тимати ничего не написал ему после смерти сына. 35-летний Децл скончался 3 февраля. После выступления в Ижевске у него случился сердечный приступ. Спасти артиста не удалось.