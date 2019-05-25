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Лидер Maroon 5 ушел из американского «Голоса» 

Lenta.ru + ещё 2 12 часов назад
Фото: Reuters
Вокалист группы Maroon 5 Адам Левин покинет американский проект «Голос». Об этом он написал в Instagram.
Музыкант был наставником шоу более восьми лет — он участвовал в «Голосе» непрерывно с момента его основания в 2011 году и снялся в 16 сезонах проекта. В новом сезоне его заменит певица Гвен Стефани, которая была наставником в 2014-2015 годах.
Левин объяснил, что принял это решение, так как «пришло время двигаться дальше». Он также поблагодарил всех коллег, работавших над «Голосом».
Вокальное телешоу «Голос» (The Voice) — адаптация популярной передачи, впервые вышедшей в эфир на голландском телеканале RTL4. Программа представляет собой конкурс музыкальных исполнителей; победителей выбирает жюри, членами которого становятся известные артисты страны. Аналоги шоу существуют во многих странах, в том числе в России.
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Шоу-бизнес , Гвен Стефани , Адам Левин
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