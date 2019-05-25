Лидер Maroon 5 ушел из американского «Голоса»

Вокалист группы Maroon 5 Адам Левин покинет американский проект «Голос». Об этом он написал в Instagram.

Музыкант был наставником шоу более восьми лет — он участвовал в «Голосе» непрерывно с момента его основания в 2011 году и снялся в 16 сезонах проекта. В новом сезоне его заменит певица Гвен Стефани , которая была наставником в 2014-2015 годах.

Левин объяснил, что принял это решение, так как «пришло время двигаться дальше». Он также поблагодарил всех коллег, работавших над «Голосом».

Вокальное телешоу «Голос» (The Voice) — адаптация популярной передачи, впервые вышедшей в эфир на голландском телеканале RTL4. Программа представляет собой конкурс музыкальных исполнителей; победителей выбирает жюри, членами которого становятся известные артисты страны. Аналоги шоу существуют во многих странах, в том числе в России.