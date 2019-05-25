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Сталлоне удивил Канский фестиваль красотой дочери 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Сильвестр Сталлоне приехал на Каннский фестиваль с потрясающе красивой дочкой. Актёр представил новый фильм «Рэмбо 5».
Сильвестр является отцом трёх дочерей: 16-летней Скарлетт, 20-летней Систин и 22-летней Софией. Что касается Софии, то она подтвердила звание одной из самых очаровательных голливудских наследниц, сообщает «Комсомольская правда».
На фотографии из Instagram — жена Дженнифер, София и Сильвестр Сталлоне.
Издание отмечает, что девушки делают первые шаги в шоу-бизнесе. В 2017 году они удостоились титула «Мисс „Золотой глобус“. Наследницы 72-летнего актёра появились на сцене престижной кинопремии — они помогали ведущим во время награждения, провожая номинантов на сцену и вручая статуэтки победителям.
Ранее News.ru сообщал, что Сталлоне приедет на Каннский кинофестиваль, чтобы анонсировать фильм „Рэмбо: Последняя кровь“. Он покажет несколько отрывков ленты. Также будет продемонстрирована отреставрированная в качестве 4K четвёртая серия. Это станет мировой премьерой новой версии картины.
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Шоу-бизнес , Сильвестр Сталлоне , Комсомольская правда
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