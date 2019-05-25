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Ургант прокомментировал спецвыпуск шоу «Голос. Дети» 

РИА Новости + ещё 2 36 минут назад
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
Телеведущий Иван Ургант в эфире своего телешоу "Вечерний Ургант" прокомментировал итоги специального выпуска шоу "Голос. Дети".
"Прекрасная все-таки нота. На доброй ноте завершилась история с итогами шоу "Голос. Дети", — заявил Ургант, заметив, что в ходе спецвыпуска кипели "недетские" страсти.
При этом телеведущий положительно оценил решение объявить победителями проекта всех финалистов. "Победили все", — отметил он.
Ситуация с голосованием в финале шестого сезона шоу "Голос. Дети", прошедшем 26 апреля в эфире Первого канала, вызвала широкий общественный резонанс. Позже канал решил аннулировать результаты, согласно которым, набрав 56,5% голосов, победила десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы. Это решение канал принял, основываясь на промежуточных результатах проверки, проведенной международной компанией Group-IB.
Согласно докладу компании, была выявлена массированная автоматизированная отправка СМС в пользу участника под номером семь, который был присвоен Абрамовой, в накрутке голосов участвовали около 300 телефонных номеров, с них было отправлено более восьми тысяч сообщений. При этом система выборов победителя не подвергалась ни кибератакам, ни внутренним воздействиям.
В эфире спецвыпуска шоу, который состоялся в пятницу, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объявил всех финалистов победителями проекта. Он также пообещал, что шоу "Голос" не закроют.
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Шоу-бизнес , Иван Ургант , Светлана Лобода , Константин Эрнст , Первый канал
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