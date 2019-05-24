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Наставники записали для спецвыпуска «Голос. Дети» обращения 

BFM.RU + ещё 1 3 часа назад
Фото: © Первый канал
Телешоу выйдет в прямой эфир 24 мая в 21:30 и продлится два часа
Наставники музыкального шоу «Голос. Дети» записали видеообращения к участникам специального выпуска программы на Первом канале, который должен прояснить ситуацию с нечестным голосованием в финале шестого сезона шоу, сообщил РИА Новости информированный источник. Спецвыпуск выйдет в прямой эфир в пятницу в 21.30 по московскому времени и продлится два часа.
«Каждый из наставников записал видеообращение детям, так как это очень важно для них», — рассказал источник. Представитель певицы Светланы Лободы Дарья Бурлакова сообщила РИА Новости, что артистка принять участие в программе не сможет из-за концерта в Казахстане. Пресс-секретари наставников Валерия Меладзе и Пелагеи вопрос об участии комментировать отказались, подчеркнув, что всей информацией на этот счет обладает Первый канал.
Ранее представители канала отказались раскрывать детали того, что конкретно будет показано в спецвыпуске и кто в нем примет участие, отметив, что все подробности будут в прямом эфире. Канал также сообщал, что пригласил для участия в специальном выпуске всех финалистов конкурса.
Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс. Первый канал решил аннулировать результаты финала шестого сезона проекта «Голос. Дети», в котором победила дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, набрав 56,5% голосов. Это решение канал принял, основываясь на промежуточных результатах проверки, проведенной международной компанией Group-IB.
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Шоу-бизнес , Валерий Меладзе , Светлана Лобода , РИА Новости
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