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Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу «Голос. Дети» 

РИА Новости + ещё 115 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский актер Станислав Садальский прокомментировал результаты спецвыпуска шоу "Голос. Дети".
"Эрнст отлично придумал… Справедливо! Всем сестрам по серьгам. Победила дружба", — написал актер в своем инстаграмме.
Ситуация с голосованием в финале шестого сезона шоу "Голос. Дети", прошедшем 26 апреля в эфире Первого канала, вызвала широкий общественный резонанс. Организаторы программы решили провести проверку результатов голосования, согласно которому победу в конкурсе одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, и обратились за помощью к международной компании Group-IB.
Согласно предварительным итогам расследования, в пользу участника под номером семь, под которым выступала Абрамова, происходила массированная автоматизированная отправка СМС. Первый канал решил аннулировать результаты финала и решить вопрос о победителях в ходе специального выпуска.
Во время спецвыпуска шоу, который прошел в пятницу, гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил всех финалистов победителями проекта. Кроме того, он пообещал, что конкурс не закроют.
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Комментарии33
Шоу-бизнес , Скандал на "Голос.Дети" , Станислав Садальский , Константин Эрнст , Первый канал
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