Галкин и Лобода отреагировали на итоги шоу «Голос. Дети»

Итоги спецвыпуска телешоу «Голос. Дети» вызвали бурную реакцию в Сети: часть пользователей поддержала решение признать всех участников победителями, другие же приняли такой финал крайне негативно, усмотрев даже попытку Первого канала откупиться перед юными исполнителями.

Многие пользователи сочли, что признание всех участников победителями проекта — это самое справедливое решение; в частности, телеведущий Максим Галкин сказал на видео, опубликованном в Instagram, что он «невероятно растроган таким финалом» и хочет «поздравить победителей».

«Я счастлив, что Первый канал нашел такое мудрое решение. Это было замечательно, трогательно, классно, мы еще раз насладились потрясающими ребятами», — добавил он.

«Танцую в честь всех победителей», — написала в Instagram певица Светлана Лобода , которая входит в число наставников на шоу.

«Чудесный концерт получился. Спасибо, Первый, за правильное решение! Хорошо, что всем детям дали спеть — все финалисты должны иметь возможность спеть все подготовленные песни», — написала в официальном Facebook-аккаунте шоу «Голос. Дети» пользовательница Светлана Светлова.

«Я плакала от радости! Спасибо за прекрасное и логическое завершение этого сезона «Голос. Дети»! Все финалисты великолепны!», — присоединилась к ней зрительница Фания Мелиева.

Другие же пользователи отнеслись к итогам телешоу крайне негативно.

«Омерзительно. Думают, что замели грязные следы. Всех уравняли, и выглядит это как жалкая подачка», — считает Alyna27019445.

«Нужно было аннулировать голоса и присудить победу казахскому мальчику (Ержану Максиму — прим. ВЗГЛЯД), как в спорте, отобрали медаль получил ее кто второй», — считает pleonckina1.

«Конечно руководству Первого канала нужно было как-то исправлять сложившуюся ситуацию, вот они и решили раскошелиться, подарив всем финалистам по 1 млн рублей и запись сингла. Наверное, поступили так, как бы извиняясь перед детьми, которые оказались в центре взрослого скандала», — написала Natalia71895601.

Ранее телеведущий Иван Урган заявил, что история с итогами шоу «Голос. Дети» завершилась «на доброй ноте».

Напомним, итоги шоу «Голос. Дети» вызывали широкий общественный резонанс после того, как победу одержала дочь певицы Алсу. Зрители усомнились в достоверности результатов голосования и решили, что данные были сфальсифицированы.

Первый канал начал проверку результатов, а после аннулировал их, так как на голосование было оказано внешнее воздействие: сотрудников курского завода ОАО «Авиаавтоматика» (ранее — ОАО «Прибор»), изготавливающего в том числе и военную продукцию, могли привлекать к голосованию за дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову.

Газета ВЗГЛЯД писала о национальном скандале вокруг итогов шоу и разбиралась, почему зрители не смогли смириться с победой Микеллы Абрамовой.