«Унизили артистку»: Гагарину заподозрили в плагиате

Певица Полина Гагарина опубликовала в Instagram обложку своего нового сингла «Ангелы в танце». Интернет-пользователи раскритиковали певицу, заявив, что она позаимствовала идею обложки у уругвайской актрисы и певицы Натальи Орейро.

Подписчики Гагариной вспомнили, что на обложке альбома Turmalina, вышедшего в июне 2002 года, Орейро запечатлена в похожей позе, также без одежды и с крылышками.

«Плагиат! Альбом «Турмалина» Натальи Орейро», — заявил @mekhdievarzu7 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Наташа Орейро, ты ли это?» — поинтересовался @_a_nyuh_.

«Вряд-ли получится быть как Наталья Орейро— всё таки она мировая звезда. Нужно было придумать, что-то своё, ведь Полина Гагарина достойна этого, зачем было делать плагиат и унижать так артистку, обидно за неё», — добавила @ilnarik.ru.

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«Орейро лучше в этом образе. Можно было идею не воровать, самим что нибудь оригинальное придумать», — согласилась @meiketrin.

Автором снимка Гагариной стал ее муж, фотограф Дмитрий Исхаков. На своей странице в Instagram он прокомментировал сравнения с Орейро.