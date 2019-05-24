Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Источник: наставники «Голос. Дети» записали обращения для спецвыпуска шоу 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: Первый канал
Наставники музыкального шоу "Голос. Дети" записали видеообращения к участникам специального выпуска программы на Первом канале, который должен прояснить ситуацию с нечестным голосованием в финале шестого сезона шоу, сообщил РИА Новости информированный источник.
Спецвыпуск телешоу "Голос. Дети" выйдет в прямой эфир в пятницу на Первом канале в 21.30 (мск) и продлится два часа.
"Каждый из наставников записал видеообращение детям, так как это очень важно для них", — рассказал источник.
Представитель певицы Светланы Лободы Дарья Бурлакова сообщила РИА Новости, что артистка принять участие в программе не сможет.
"У нас концерт в Казахстане, Светлана сейчас на гастролях", — пояснила она.
Пресс-секретари наставников Валерия Меладзе и Пелагеи вопрос об участии комментировать отказались, подчеркнув, что всей информацией на этот счет обладает Первый канал.
Ранее представители канала отказались раскрывать детали того, что конкретно будет показано в спецвыпуске и кто в нем примет участие, отметив, что все подробности будут в прямом эфире. Канал также сообщал, что пригласил для участия в специальном выпуске всех финалистов конкурса.
Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс. Первый канал решил аннулировать результаты финала шестого сезона проекта "Голос. Дети", в котором победила дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, набрав 56,5% голосов. Это решение канал принял, основываясь на промежуточных результатах проверки, проведенной международной компанией Group-IB.
Согласно докладу Group-IB, была выявлена массированная автоматизированная отправка смс в пользу участника "Голос. Дети" под номером семь, который был присвоен Микелле Абрамовой, в накрутке голосов участвовали около 300 телефонных номеров, с них были отправлены более 8 тысяч сообщений. При этом система выборов победителя не подвергалась ни кибератакам, ни внутренним воздействиям. Вместе с Микеллой Абрамовой за звание победителя сезона в суперфинале боролись Валерий Кузаков и Ержан Максим. В финале шестого сезона шоу также принимали участие Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Ержан Максим, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер.
Последние новости
Тереза Мэй объявила о своей отставке Самое опасное оружие России на мировом рынке. Нет, это не С-400 Пушков: Зеленский не готов быть президентом
Комментарии3
Шоу-бизнес , Валерий Меладзе , Светлана Лобода , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определен победитель финала шоу «Голос. Дети»42
Скандал на «Голосе»: Дочь Алсу не явилась на финал шоу125
«Мракобес»: Милонов накинулся на ведущего НТВ80
«Вот идите к Путину»: Климкин вспомнил Лаврова и водку49
«Вы — враги России»: Соловьев об очередях за паспортами в ДНР647
Видео
01:26
«Не хотят вам говорить»: Путин дал совет патриарху
Общество
03:50
В Кремле отреагировали на отставку Мэй
Политика Европа
04:54
Студенты из США запустили ракету в космос
Наука и техника
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
00:57
Выборы в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»
В мире
01:09
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша
Происшествия
00:30
Журналистов обстреляли из танка в Сирии
В мире
00:42
Во время «последнего звонка» на школьников рухнул потолок
Происшествия
00:27
Мэй заплакала во время объявления отставки
В мире
00:27
Тереза Мэй объявила об отставке
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение