Источник: наставники «Голос. Дети» записали обращения для спецвыпуска шоу

Наставники музыкального шоу "Голос. Дети" записали видеообращения к участникам специального выпуска программы на Первом канале, который должен прояснить ситуацию с нечестным голосованием в финале шестого сезона шоу, сообщил РИА Новости информированный источник.

Спецвыпуск телешоу "Голос. Дети" выйдет в прямой эфир в пятницу на Первом канале в 21.30 (мск) и продлится два часа.

"Каждый из наставников записал видеообращение детям, так как это очень важно для них", — рассказал источник.

Представитель певицы Светланы Лободы Дарья Бурлакова сообщила РИА Новости, что артистка принять участие в программе не сможет.

"У нас концерт в Казахстане, Светлана сейчас на гастролях", — пояснила она.

Пресс-секретари наставников Валерия Меладзе и Пелагеи вопрос об участии комментировать отказались, подчеркнув, что всей информацией на этот счет обладает Первый канал.

Ранее представители канала отказались раскрывать детали того, что конкретно будет показано в спецвыпуске и кто в нем примет участие, отметив, что все подробности будут в прямом эфире. Канал также сообщал, что пригласил для участия в специальном выпуске всех финалистов конкурса.

Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс. Первый канал решил аннулировать результаты финала шестого сезона проекта "Голос. Дети", в котором победила дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, набрав 56,5% голосов. Это решение канал принял, основываясь на промежуточных результатах проверки, проведенной международной компанией Group-IB.

Согласно докладу Group-IB, была выявлена массированная автоматизированная отправка смс в пользу участника "Голос. Дети" под номером семь, который был присвоен Микелле Абрамовой, в накрутке голосов участвовали около 300 телефонных номеров, с них были отправлены более 8 тысяч сообщений. При этом система выборов победителя не подвергалась ни кибератакам, ни внутренним воздействиям. Вместе с Микеллой Абрамовой за звание победителя сезона в суперфинале боролись Валерий Кузаков и Ержан Максим. В финале шестого сезона шоу также принимали участие Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Ержан Максим, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер.