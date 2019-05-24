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Победительница «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг рассказала о врожденных аномалиях 

WomanHit.ru + ещё 1 10 часов назад
Фото: Facebook/Джули Ванг
У ясновидящей повышен уровень тестостерона
Российские телезрители помнят победительницу 15-го сезона «Битвы экстрасенсов» Джулию Ванг в образе яркой, острой на язык длинноволосой блондинки. Как оказалось, в жизни ведунья предпочитает противоположный стиль — сейчас она носит короткую стрижку и мужские костюмы. Любопытно, что при этом ведьму расстраивает, что ее теперь редко принимают за женщину.
«Мой врожденный уровень тестостерона намного выше положенного. У меня есть нюансы в генетике. Меня не принимает общество, а я не принимаю его, у нас полная взаимность», — цитирует ясновидящую starhit.ru. Единственный, кто полностью принимает ее такой, какая она есть, — ее муж. После окончания съемок реалити-шоу он лично выбросил ее косметику, привел в порядок кожу и помог сменить гардероб. Артистка связывает пристрастие к необычному облику с врожденными «аномалиями». Когда она была маленькой, сверстники боялись и ненавидели ее. С тех пор ничего не изменилось, считает экстрасенс. «Если вас не устраивает то, какая я, просто уйдите», — пишет она в соцсети.
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Шоу-бизнес , Джулия Ванг , StarHit
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