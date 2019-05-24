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Домашние заботы: Лолита занялась выращиванием огурцов на подоконнике в квартире 

Teleprogramma.pro 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Певица Лолита мечтает вырастить огурцы на своем подоконнике в квартире. В Instagram она опубликовала видеозапись, на кадрах которой можно увидеть, чем занимается звезда в свободное от творчества время.
«Кто-нибудь дома на окне выращивал огурцы. Сегодня купила рассаду. Причем с такими замечательными палочками. Купила горшок, насыпала земли. Хочу узнать от вас, что мне дальше нужно сделать, чтобы дома на подоконнике огурцы все-таки дали плоды. Свое все-таки вкуснее. Свое даже пахнет», — заявила звезда.
Интересно, что выращивание огурцов не единственное занятие исполнительницы. Лолита рассказала о своем обычном дне, когда она не выступает.
«Съездила в строительный магазин, купила прокладки для кранов, защитные сеточки на носики тех же кранов. Разобралась с инфракрасными полами и поняла, что они мне не нужны. Купила вытяжку для подвала и поняла, что электрик мудак, поэтому предыдущая прослужила мало! Теперь знаю всё в деталях и могу консультировать, но не устанавливать пока! Надо стремиться и это освоить!» — заявила певица.
Отметим, что Лолита уже на протяжении девяти последних лет живет с тренером по игре в сквош и фитнессу Дмитрием Ивановым. Он на двенадцать лет младше своей супруги. Для Лолиты это уже пятый брак. Не так давно она отмечала, что только после сорока лет наконец-то нашла свое настоящее счастье.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Иванов
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