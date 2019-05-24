Ограбление века? Панин заявил о краже

Актер Алексей Панин заявил о похищении материалов, отснятых в Саратовской области , для создания его фильма «Я вернулся». Согласно опубликованному в инстаграме видео, артист подозревает, что имела место умышленная кража.

Скандальный российский актер Алексей Панин опубликовал в инстаграме видео, в котором заявил о краже материалов для его фильма «Я вернулся». По словам артиста, его работу похитил один из участников съемочной группы.

«Ребятки, многие спрашивают, когда выйдет мой фильм. Мой фильм выйдет неизвестно когда», — сообщил Панин.

Он также предположил, что в краже материала замешан кто-то из его съемочной команды.

«Я спустя только какое-то время узнал, что человек — подлец. Сейчас мы с моими друзьями готовим видеоматериалы, которые мы разошлем везде, чтобы все знали, что работать с ним нельзя», — добавил Панин.

«Я так понимаю, что вначале там все было на доверии, чем-то воспользовались, но сам я не вникал. Я знаю, что фильм снят, материал классный, а сейчас идет вопрос торга. Мы снимались с Епифанцевым бесплатно, оператор тоже искал деньги, и потом всплыла тема, что материал нужно выкупать. Я рад, что материал получился, что он когда-то появится. Будут разбираться. Глупо снять и положить на полку», — считает Джигурда.

Напомним, в сентябре прошлого года Панин прибыл в Саратов для работы над фильмом «Я вернулся», выступая в качестве режиссера. В свободное от съемочного процесса время актер на внедорожнике прокатился между пешеходами по местному «Арбату», снимая правонарушение на видео. На заднем сидении автомобиля сидела его дочь.

«Чисто по-саратовски! По пешеходной улице», — прокомментировал Панин свою поездку.

«Папа, нас же за это посадят», — отозвалась его дочь.

Позже актер заявил, что за рулем внедорожника был не он, а само правонарушение происходило в рамках съемок фильма.

«Не успел я сегодня утром приехать на съемочную площадку, как мне уже со всех сторон рассказывают, что средства массовой информации раздувают новый скандал, связанный со мной, что, оказывается, актер Алексей Панин на большой скорости проехался на Gelandewagen по пешеходной улице. Я так и знал, что СМИ раздуют скандал.

Уважаемые СМИ, во-первых, не я ехал, а меня везли. Во-вторых, мы снимаем кино. А, в-третьих, большинство жителей Саратова прекрасно знают о том, что по этой улице люди ездят и подъезжают к своим домам», — сказал Панин в своем видекомментарии.

Недавно актер снова оказался в центре скандала из-за грубого выражения о своих соотечественниках — в инстаграме он назвал россиян «злобными уродцами». Причиной своего поведения Панин назвал бестактную реакцию пользователей соцсетей на смерть актрисы Натальи Крачковской . По словам артиста, его взбесили комментарии некоторых россиян, написавших «гадости» в адрес скончавшейся звезды.

«Я не поверил своим глазам! Кроме добрых слов в адрес актрисы там было огромное количество гадостей. Я не могу понять, что может быть в голове у людей, которые оскорбляют еще даже не похороненного человека? Откуда столько злости! Злости к человеку, которого ты даже не знаешь и который не сделал тебе ничего плохого! Такого нет нигде в мире!» — возмутился Панин.

Позже он был вынужден объяснить, кого из россиян считает «злобными уродцами» и почему не собирается просить у них прощения. Артист отметил, что имел в виду не всех граждан России.

«Я ругал людей, которые позволяют себе призывать уничтожать геев и лесбиянок, я ругал людей, которые выбрасывают помойку из окна машины на Садовом кольце, я ругал людей, которые больных детишек с ДЦП позволяют себе называть уродами. Я говорил об этом», — цитирует его «Звезда».

Также Панин неоднократно устраивал дебош на борту самолета. Согласно данным РИА «Новости», в конце прошлого года на рейсе Стамбул-Москва он употреблял алкогольные напитки, курил в туалете и оскорблял бортпроводников.