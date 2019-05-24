За домогательства Харви Вайнштейн выплатит более 40 миллионов

Для урегулирования претензий женщин, обвиняющих его в сексуальных домогательствах на рабочем месте, он готов выплатить 44 миллиона долларов.

Соглашение предстоит одобрить генеральному прокурору штата Нью-Йорк. Если соглашение будет утверждено, прокуратура отзовет иск, передает РИА Новости.

Но это соглашение не касается уголовного дела по обвинениям в изнасилованиях.