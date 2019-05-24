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За домогательства Харви Вайнштейн выплатит более 40 миллионов 

Вести.Ru + ещё 5 2 часа назад
Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну придется потратиться.
Для урегулирования претензий женщин, обвиняющих его в сексуальных домогательствах на рабочем месте, он готов выплатить 44 миллиона долларов.
Соглашение предстоит одобрить генеральному прокурору штата Нью-Йорк. Если соглашение будет утверждено, прокуратура отзовет иск, передает РИА Новости.
Но это соглашение не касается уголовного дела по обвинениям в изнасилованиях.
Скандал разгорелся, когда Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были известные голливудские актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд.
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Шоу-бизнес , Видео , Криминал , Анджелина Джоли , Ума Турман , Харви Вайнштейн , Эшли Джадд , Генпрокуратура РФ , РИА Новости
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