Улетела: Наставница дочери Алсу не осталась для «Голоса»

Улетела: Лобода не появится на «Голос. Дети» после скандала

Певица Светлана Лобода , наставница победительницы «Голос. Дети» Микеллы Абрамовой, улетела в Алма-Ату вместо участия в спецвыпуске шоу. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Ранее «Первый канал» аннулировал результаты конкурса, так как специалисты выявили факт накрутки голосов. Представители канала заявили, что в связи с этим было принято «беспрецедентное решение» провести отдельный специальный выпуск проекта «Голос. Дети» в прямом эфире 24 мая с участием всех финалистов.

Лобода в своем посте пожелала всем солнечного дня и сообщила, что 24 мая будет выступать на стадионе Almaty Arena.

Ранее продюсер Лободы Нателла Крапивина заявляла, что для певицы «история „Голоса“, скорее всего, окончена.

Дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла Абрамова стала победительницей шестого сезона шоу „Голос. Дети“, набрав 56,5 процента голосов зрителей. На втором месте оказался Ержан Максим (27,9 процента голосов), а на третьем — Валерий Кузаков (15,6 процента голосов).

Интернет-пользователи заподозрили родителей Абрамовой в накрутке голосов, а „Первый канал“ объявил, что проверит результаты из-за „признаков аномального голосования“ в пользу одного из финалистов. К расследованию привлекли компанию Group-IB, которая является официальным партнером Интерпола . Сообщалось, что эксперты проведут технико-криминалистический анализ звонков и СМС, чтобы выяснить, били ли накрутки, и узнают, использовались ли боты для голосования.