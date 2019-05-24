Дело «Русфонда»: квартиру Фриске выставили на продажу

Для погашения долга наследников Жанны Фриске перед «Русфондом» на торги выставят квартиру певицы в элитной новостройке. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Речь идет о двухкомнатной квартире с дизайнерским ремонтом площадью около 90 квадратных метров, расположенной в Пресненском районе. По данным «КП», в «Русфонде» рассчитывают, что квартира будет продана в течение года.

Риэлтор Александр Невзоров заявил газете, что с учетом площади, хорошего ремонта и расположения квартира может стоить около 30 миллионов рублей.

При этом, по мнению риэлтора, такую сумму выручить не удастся, так как имущество находится под арестом. Сначала судебные приставы закажут независимую оценку, затем квартиру выставят на аукцион со скидкой в пять-десять процентов от рыночной цены. Если за два месяца не найдется покупатель, цену снизят еще на 15 процентов. В итоге квартира может быть продана вполовину дешевле рыночной цены.

Жанна Фриске скончалась в июне 2015-го в возрасте 40 лет. Последние два года жизни певица боролась с раком.

Представители «Русфонда», собиравшего деньги на лечение артистки, подали в суд на ее наследников. Они заявили, что Фриске по договору было предоставлено 25 миллионов рублей. Ее семья должна была отчитываться в своих расходах перед организацией. Однако «Русфонд» получил отчет только по 3 378 576 рублей. В итоге суд обязал наследников вернуть 21,6 миллиона рублей.

В 2018 году суд постановил выставить на торги имущество, которое наследники получили после смерти Фриске. Организация планирует направить вырученные деньги на лечение детей со злокачественными опухолями головного мозга.

В мае 2019-го в «Русфонде» сообщили о погашении части долга семьи Фриске. На счет организации поступили 7 980 000 рублей, 11,5 процента от всей суммы, собранной Русфондом для певицы. В сообщении отмечалось, что средства были выручены от продажи одного из объектов недвижимости.

По данным «КП», часть долга погасили с помощью продажи доли сына Фриске в загородном доме. После смерти певицы особняк достался трем наследникам в трех равных долях — отцу и матери Фриске и ее сыну. Отец певицы Владимир Фриске заявил «КП», что от своей доли в доме не отказывается.