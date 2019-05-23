«Хожу по улицам инкогнито»: Рианна больше года тайно живет в Лондоне

31-летняя Рианна (Rihanna) обрела огромную популярность в 2000-х годах, когда выпустила дебютный альбом. Затем ее синглы с завидной регулярностью стали входить в десятку лучших. Певица получила множество наград, включая международную музыкальную премию World Music Awards в номинациях «Самая продаваемая певица в жанре поп-музыка"и "Артистка года». Однако уже несколько лет она все больше занимается бизнесом и все реже поднимается на сцену.

Поклонники были уверены, что Рианна живет в Лос-Анджелесе, но в последнее время там ее стали видеть все реже и реже. Затем внимательные пользователи соцсетей заметили, что на одном из снимков у артистки на стуле лежит ярко-оранжевая сумка с логотипом британского супермаркета Sainsbury’s. После этого певица была вынуждена признаться, что уже больше года живет в столице Великобритании.

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Она рассказала, что в выходные часто гуляет.

«Мне нравится ходить пешком по кварталу. Я стараюсь остаться инкогнито», — поведала девушка изданию The New York Times.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @tmagazine Публикация от badgalriri (@badgalriri) 20 Май 2019 в 6:00 PDT Она также объяснила, почему решилась на переезд в другую страну. Оказалось, Рианна просто хотела быть ближе к своему бренду Fenty. Его представительства расположены в Париже и Италии.

Напомним, в прошлом году Рианна стала чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса в США. Неизвестно, как теперь она исполняет свои обязанности, уехав жить в Европу.